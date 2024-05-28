國泰世華首度設點北大特區「友善分行」進駐三峽

為滿足新北市三峽、樹林及鶯歌地區多元族群金融需求，國泰世華銀行首度進駐北大特區，以包含友善櫃台、口述免填單服務等友善服務概念打造全新三峽分行，並於27日在新北市三峽區大義路舉行盛大喬遷開幕。

國泰世華銀行指出，設立分行首重的是該地區的長期永續發展性，三峽分行是國泰世華在三峽的首間友善分行，將可為在地居民及商家提供多元、便利無障礙且創新的金融服務，實現與社會共好的企業價值。

國泰世華銀行通路執行長鄧崇儀表示，北大特區鄰近臺北大學、北大高中、凱旋門商場，加上捷運三鶯線加持下，生活與交通機能日漸成熟，吸引大量外來人口移入，周邊的鶯歌及樹林等商業區也跟著受惠，成為極具發展潛能的新興區域，更使個人財務、家庭理財、企業金流等多樣化金融服務需求日漸升高。

國泰世華銀行秉持「以客戶為中心」的理念，為滿足各地區金融服務需求，近年來積極盤點全台分行布局，本次三峽分行喬遷進駐北大特區開業，服務範圍將涵蓋三峽、樹林及鶯歌等地區，以嶄新行舍提供當地民眾與時俱進的金融服務。

為顧全多元族群金融權益，國泰世華銀行三峽分行規劃之初便定位為「友善分行」，行舍環境設施均符合無障礙相關標準規範，包含友善櫃檯、口述免填單服務、預約手語翻譯、無障礙ATM服務區，以及無障礙洗手間等，為樂齡族群及身心障礙者等有需求族群打造平等友善空間，提供溫暖無礙的金融服務場域，以實際行動落實友善金融的公平性與可及性。

國泰世華銀行亦持續升級數位及自動化服務，包含24小時自動化服務區、CUBE App、證券帳戶申辦與智能投資等多項數位、線上金融服務，確保客戶無論在線上或線下均能獲得一致且流暢的金融服務體驗，有效減少民眾臨櫃等候時間，更協助前線同仁提升作業效能，讓專業團隊有更充裕的時間提供多元諮詢服務。國泰世華銀行三峽分行亦設有多個獨立諮詢室，能夠進一步保障客戶隱私，在進行財務諮詢時免受外界干擾。

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