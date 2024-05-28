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新台幣午盤升5.4分 暫收32.133元

中央社／ 台北28日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.133元，升5.4分，成交金額7.79億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.170元，早盤最高32.125元、最低32.170元。

外匯 新台幣

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