純網銀進軍財管市場 會員來自這四大產業最多

純網銀「將來商業銀行 NEXT BANK」進軍財管市場，近期推出「富一代理財提案」活動，本月份舉行首次抽獎即抽出等同10萬元價值的10萬N點。加上驚爆市場的「0元手續費、0元信管費活動」，點燃台灣財富管理市場戰火。

將來銀行在開幕首月就吸引逾萬名客戶開立投資帳戶，所有優惠中以月月抽N點活動客戶回饋度最高，由一名蔡小姐獨得10萬N點。將來銀行此活動將持續到年底，每月都會依照不同財管會員等級抽出111名對應的中獎人，除了10萬N點之外，還有1萬N點及1千N點等著將來財管會員。

而將來銀行為落實普惠金融，吸引更多的國人享受線上金融的便利性，推出至6月底前申購基金，不論單筆或定期定額都享該筆交易「終身」0元手續費及信管費，若每個月定期定額投資1萬元、五年不間斷投資下來，相較於傳統銀行可省下約21050元，若採定期定額，節省下來的費用更可觀。

截至5月下旬，將來銀行的財管會員以男性略為多數，男女比約為57:43，更受到金融業、公務員、高科技、餐飲業等四大產業人員及學生歡迎，顯示超有感的好康回饋、直覺的使用者友善介面，及打破時間空間限制的網路特性，正是將來銀行財富管理業務受到歡迎的主因。

將來銀行分析，因投資市場火熱，今年初以來財富管理市場競爭十分激烈，各家業者紛紛祭出各種優惠來吸引投資人的眼光。相較於傳統銀行成本因需營運實體分行等因素恐較高，即便祭出「0元優惠」，往往也僅限定於特定項目，如新申辦的定期定額或機器人投資等。

將來銀行主打「高CP值的投資平台」。同時再祭出三大好康活動，期間內升等成財管會員下月就可獲200N點、符合特定資格者月月再抽最高10萬N點的回饋，甚至每季加碼再抽2名5萬元雄獅旅遊金得獎者。

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