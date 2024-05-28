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助力學子 遠雄人壽2024癌症家庭子女獎助學金開放申請

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台灣許多家庭因父母罹癌後家庭角色分工受到衝擊，孩子必須分擔家計、擔任照顧者，為協助癌症家庭子女安心就學，給予互助喘息的力量，遠雄人壽連續第14年攜手台灣癌症基金會，提供癌症家庭子女獎助學金，累計發放近1,500 萬元獎學金，實質幫助超過1,100個癌症家庭。今年在公益夥伴Hami書城及OMIA學東西支持下，只要線上申請即會提供免費線上學習課程資源，希透過數位閱讀提升在資訊時代的競爭力。符合發放資格的高中及大學學生將提供壹萬元獎助學金，共計發放120名，期給予最需要的癌症家庭，適時解決經濟上的燃眉之急。

遠雄人壽長期以來，發揮以人為本的保險精神，積極落實公平待客並深耕保險教育，透過商品服務與公益關懷等實際作為，致力從個人、家庭到社會推動健康共好生活。有鑑於癌症發生率逐年攀升，為幫助癌症家庭子女不因親人罹病而中斷學業，遠雄人壽每年透過學習課程、交流講座及家庭照顧者公益喘息舞台劇觀賞，期鼓舞他們在陪伴父母抗癌的生命挑戰歷程中，仍能致力學業、積極向上。

為給予學生豐沛的數位學習資源，今年遠雄人壽攜手多家線上課程公益夥伴，提供申請學生資源充沛的獎助支持。為鼓勵在學學生培養讀書習慣，隨時隨地學習、吸收新知，此次提供Hami書城免費月讀包30天給報名參加的學生，自由運用；另外，得獎學生可運用1,000元購課金於OMIA學東西線上學習平台，挑選有興趣的課程如繪畫、語言、電腦繪圖、攝影等，培養自主學習習慣，讓自己變得更強。

《遠雄人壽2024癌症家庭子女獎學金》即日起開放線上申請，至7月31日止。獎助對象為高中職、大專院校學生，申請資格為父、母或本人罹癌目前治療中或完成治療2年內，112學年度上學期學科成績平均分數達70分以上，或體育、美術等特殊表現具優異成績者。

癌症 遠雄人壽

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