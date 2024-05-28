日圓兌台幣匯價再創新低 銀行建議民眾可再加碼

由於新台幣對美元近日升值，更加放大日圓匯率貶值的效應，使得日圓兌新台幣的匯價不斷創下新低，28日上午以台灣銀行的現金賣匯價格來看，已經來到0.2085，日圓再創34年以來的新低點。

端午連假將至，對於最近要到日本旅遊的民眾，銀行主管則建議想要換現金的話，民眾現在就可以進場，因為新台幣匯率要是由升轉貶，日圓兌台幣的匯價就會反彈。此外銀行主管也建議因為海外的消費，現金回饋會放大，甚至扣掉手續費1.5%，各家銀行業者大部分也還有1.5%-3%的回饋，在這個範圍之內的匯率升貶影響就可以抵銷，因此建議民眾多用信用卡消費，不見得要換到滿手的現金。

目前日圓兌美元的匯價，大約在157上下，匯銀人士表示，日圓兌新台幣的匯率會不會再創新低，接下來就要看新台幣匯率的走勢，如果新台幣匯率升值，會更放大日圓兌美元貶值的效果。如果以台銀的即期匯率價格來看，新台幣兌美元的匯率在21號為32.34，今天已升至32.185，因此也使得日圓兌台幣的匯價再創新低。

此外，日本銀行（央行）總裁植田和男日前表示，日本已擺脫零利率並在提升通膨預期方面有所進展，相關發言也再度受到市場的矚目，並且觀察對日圓匯率的影響，大型金控分析，現在日本銀行的重點是要把通膨的預期通貨膨脹率拉升，也是日本觀察其貨幣政策是否有效地最重要的評斷指標，日本預期通貨膨脹率4月升至1.508%，達2004年以來最高水準，但是還沒有達到日本銀行預設的2%目標，因此雖然日本銀行不斷喊出貨幣政策的正常化，但會否真正有效執行，仍是變數。

尤其日本4月核心消費者物價指數（CPI）年增2.2%，低於3月的2.6%，連續第二個月下降；大型金控因此認為，在實質通貨膨脹率快速下降、預期通貨膨脹率仍未超過2%的情況下，日本銀行欲將貨幣政策正常化，恐難如願。

負責外匯事務的日本財務省副大臣神田正人也強調，東京隨時準備採取行動，以應對日圓過度波動，大型金控高層解讀，認為日銀會對過度適度干預，但不會干預升值或貶值的方向，既無力也無益，至於結合G7（七大工業國）的力量也沒有用，因為重點還是在美國的態度。

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