快訊

誠信呢？人資口頭答應46K 她開心回絕其他公司「突改成42K」

烤鴨油鍋起火！頂級自助餐「島語」煙霧瀰漫 漢來：將全額退費

國會改革今拚三讀…羅智強曝綠營反制招數 最有可能使出「釋憲」

富邦產險攜手momo購物網、星宇航空 民眾購物、買機票後可直接投保

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會核准富邦產險與momo購物網、星宇航空推「一站式購足」投保服務，購物、買機票後可直接投保。圖/富邦金提供
金管會核准富邦產險與momo購物網、星宇航空推「一站式購足」投保服務，購物、買機票後可直接投保。圖/富邦金提供

富邦產險跨業結盟再下一城，繼去年12月底首例獲金管會核准與台灣大哥大推廣創新型保險服務後，不到半年，富邦產險再度攜手momo購物網、星宇航空推出「一站式購足」投保服務，並已獲金管會核准試辦。

富邦產險除了跟同屬富邦集團旗下的Momo購物網合作之外，和星宇航空合作則是富邦產險在創新型保險合作，第一次跨出富邦集團，在創新保險服務上再打造新的金融保險生態圈，未來民眾購物、買機票後可直接投保，民眾也將有更多元便利的投保管道。

金管會開放保險業與金融科技業者合作辦理創新型保險商品、服務或流程，富邦產險即積極打造「場景保險」服務，繼去年12月底首例獲金管會核准與台灣大哥大推廣創新型保險服務後，富邦產險再獲准與momo購物網、星宇航空攜手合作，分別推出網路投保行動裝置險、家電險，以及網路投保旅平險及不便險。

富邦產險表示，與momo購物網共同推出網路投保創新商品及服務，momo會員於購物網購買手機時可同步加購行動裝置險，經會員同意後，系統自動帶入相關資料至投保頁面，省去輸入時間，亦整合手機價款及保險費一起結帳，另配合momo購物網的行銷活動，還可使用momo幣折抵。另外，富邦產險也提供momo會員於momo購物網購買家電時，可加購網路投保家電險創新商品，滿足「一站式購足」的消費需求。

而民眾經常於假期安排出國旅遊，富邦產險亦與星宇航空合作，星宇航空客戶於官網完成購買機票，即可接續網路投保「旅平險及不便險」，或於購買機票後，進入行程管理頁面輸入訂位代號、電子機票號碼和英文姓名，亦可於網路投保旅平險及不便險，且富邦產險提供多元保費支付方式，客戶可選擇信用卡、帳戶扣款、街口支付、悠遊付等方式支付保費，完成投保後還能快速取得電子保單，快速又方便。

富邦產險指出，攜手各產業業者推廣「場景保險」，將網路投保行動裝置險、家電險、旅平險與不便險整合至業者現有的服務中，提供民眾「一站式購足」的消費體驗，拓展多樣化的投保管道。

保險 富邦 產險

延伸閱讀

星宇7月16日香港航線開航 每日2班往返今起開賣

延遲起飛逾4小時… 航空公司證明硬「差8分鐘」 他氣昏：不便險無法理賠

7-ELEVEN攜手momo購物網！逾6,900家門市加入「momo循環包裝生態圈」

統一超攜手富邦媒 合作循環包裝生態圈

相關新聞

日圓兌台幣匯價再創新低 銀行建議民眾可再加碼

由於新台幣對美元近日升值，更加放大日圓匯率貶值的效應，使得日圓兌新台幣的匯價不斷創下新低，28日上午以台灣銀行的現金賣匯...

富邦產險攜手momo購物網、星宇航空 民眾購物、買機票後可直接投保

富邦產險跨業結盟再下一城，繼去年12月底首例獲金管會核准與台灣大哥大推廣創新型保險服務後，不到半年，富邦產險再度攜手mo...

解約潮方興未艾 壽險前四月保費淨流出千億

壽險解約潮方興未艾。保發中心最新統計顯示，4月壽險業保費收入持續低於保險給付，單月現金淨流出534億元，已連兩月突破50...

保單解約潮延燒 三個變數

美國聯準會鷹派升息激勵美元雙率雙升，近年來壽險保費收入低於保險給付情況屢見不鮮；展望保費收入前景，國泰人壽執行副總林昭廷...

壽險業不動產增值準備金近200億

壽險業2023年砸下3,600億元的避險成本「有解」；壽險公會已向金管會遞交「外匯價格準備金」建議案，其中預備用來充實外...

買氣熱呼呼 房貸餘額10.3兆衝新高

房市買氣熱呼呼，建商推案仍持續裹足。中央銀行昨（27）日公布，4月房貸餘額攀至10兆3,093億元，續創新高，年增率衝上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。