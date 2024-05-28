富邦產險攜手momo購物網、星宇航空 民眾購物、買機票後可直接投保

富邦產險跨業結盟再下一城，繼去年12月底首例獲金管會核准與台灣大哥大推廣創新型保險服務後，不到半年，富邦產險再度攜手momo購物網、星宇航空推出「一站式購足」投保服務，並已獲金管會核准試辦。

富邦產險除了跟同屬富邦集團旗下的Momo購物網合作之外，和星宇航空合作則是富邦產險在創新型保險合作，第一次跨出富邦集團，在創新保險服務上再打造新的金融保險生態圈，未來民眾購物、買機票後可直接投保，民眾也將有更多元便利的投保管道。

金管會開放保險業與金融科技業者合作辦理創新型保險商品、服務或流程，富邦產險即積極打造「場景保險」服務，繼去年12月底首例獲金管會核准與台灣大哥大推廣創新型保險服務後，富邦產險再獲准與momo購物網、星宇航空攜手合作，分別推出網路投保行動裝置險、家電險，以及網路投保旅平險及不便險。

富邦產險表示，與momo購物網共同推出網路投保創新商品及服務，momo會員於購物網購買手機時可同步加購行動裝置險，經會員同意後，系統自動帶入相關資料至投保頁面，省去輸入時間，亦整合手機價款及保險費一起結帳，另配合momo購物網的行銷活動，還可使用momo幣折抵。另外，富邦產險也提供momo會員於momo購物網購買家電時，可加購網路投保家電險創新商品，滿足「一站式購足」的消費需求。

而民眾經常於假期安排出國旅遊，富邦產險亦與星宇航空合作，星宇航空客戶於官網完成購買機票，即可接續網路投保「旅平險及不便險」，或於購買機票後，進入行程管理頁面輸入訂位代號、電子機票號碼和英文姓名，亦可於網路投保旅平險及不便險，且富邦產險提供多元保費支付方式，客戶可選擇信用卡、帳戶扣款、街口支付、悠遊付等方式支付保費，完成投保後還能快速取得電子保單，快速又方便。

富邦產險指出，攜手各產業業者推廣「場景保險」，將網路投保行動裝置險、家電險、旅平險與不便險整合至業者現有的服務中，提供民眾「一站式購足」的消費體驗，拓展多樣化的投保管道。

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