彭博與中國外匯交易中心合作 便利國際投資者參與大陸綠色債券市場

彭博在2024可持續金融論壇宣布已在彭博終端中推出符合中歐《可持續金融共同分類目錄》標準的中國存量綠色債券清單。該清單的上線是彭博與交易中心不斷拓展合作和便利綠色跨境投融資的重要舉措，旨在幫助投資者降低識別綠色債券的成本，便利其參與大陸綠色經濟轉型。

中國金融學會綠色金融專業委員會（綠金委）於 2023 年組織成立專家組，後者按照《共同分類目錄》對中國境內綠色債券開展評估貼標工作，並於2023年7月首次對外公布符合《共同分類目錄》標準的債券清單。交易中心作為專家組牽頭機構，負責清單的更新和維護及每月的對外發布。截至2024年4月末，共有 282 隻綠色債券貼有《共同分類目錄》標籤。

中國外匯交易中心總裁張漪表示：「依據《共同分類目錄》對中國綠色債券進行貼標是中國債券市場的創新之舉，對於推動全球可持續投融資和綠色經濟轉型具有重要意義，而讓更多國際投資者瞭解中國綠色債券則任重道遠。我們很高興與彭博不斷加深合作，為國際投資者提供中國綠色債券相關資料和資訊，推進中國金融市場的高水準對外開放。」

彭博可持續金融解決方案全球負責人Patricia Torres表示：「一直以來，彭博全力支援可持續金融市場的發展，致力於為投資者提供優質的資料、深入的研究分析和全面完善的解決方案，提升綠色資本投融資的效率。中國在全球淨零轉型中扮演著極為關鍵的角色，中國綠色債券市場的發展和與全球市場的接軌至關重要。」

彭博使用者可在彭博終端通過{CFET}連結至交易中心門戶資訊頁面，並獲取最新的符合《共同分類目錄》的中國綠色債券清單；亦可通過{WSL CGT} 獲取該清單。彭博還面向投資者提供全面的綠色債券資訊，比如對符合國際資本市場協會《綠色債券原則》的債券進行標識，以及提供發行後募集資金使用用途、分配和收益等資料等。

彭博的ESG資料、研究和分析涵蓋碳排放、可持續債務、評分、指數、氣候風險以及用於說明客戶履行其監管義務的資料等方面。客戶通過 {ESGD}指令可在彭博終端輕鬆訪問這些資料，也可登錄data.bloomberg.com通過資料許可服務獲得企業自有程式或協力廠商應用程式的資料使用授權。彭博通過Data License Plus (DL+) ESG Manager將客戶的ESG資料工作流程與彭博及協力廠商的資料集相連接，說明客戶解鎖最大化價值。

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