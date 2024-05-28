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證交所、碳交所攜手政治大學 共談永續金融如何協助企業減碳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為實現國家2050淨零排放目標，深化綠色永續金融與淨零減碳的推動，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所與國立政治大學商學院金融科技研究中心攜手合作，將於2024年5月30日假政大公企中心共同舉辦「邁向台灣淨零減碳與永續金融新紀元論壇」，從企業在淨零排碳時代下面臨的碳風險出發，探討永續金融與碳權交易市場發展，如何助力企業減碳轉型。歡迎對該議題有興趣之產業界參加一同共襄盛舉。

這次論壇邀集國內大專院校、產業界代表及國內外交易所等專家學者前來分享，議程豐富精實，包含國立臺北大學資源所李堅明教授講述「企業碳風險與ESG減碳管理之挑戰與機會」，及台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲發表「永續金融協助企業減碳與台灣碳交易市場發展契機」專題演講，探討企業淨零趨勢及契機；並辦理「台灣淨零減碳政策與碳交易市場未來發展」及「永續金融協助企業永續數位雙軸轉型提升企業影響力」的兩場圓桌焦點對談，期待通過永續金融的支持，為企業在碳管理與碳權交易市場等方面提供多元的解決方案，幫助企業更好地應對淨零碳排挑戰與衝擊，推動企業實現永續發展。

臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所及國立政治大學今年將繼續以綠色永續金融與淨零減碳為主軸，邀請產官學研界重量級講師開講，舉辦相關活動，希望在永續金融及企業碳管理等領域培育更多專業人才，以更好地因應2050淨零碳排的挑戰。

論壇報名連結：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFTfop6_VkJIOZu7qcLSpUnCDjqgY3SrqmJYjjGn3YtJo9Jw/viewform

減碳 碳權交易所

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