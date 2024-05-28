元大期貨營運成果豐碩 深耕台灣放眼亞太

元大期貨（6023） 深耕台灣期貨市場27年，身為台灣期貨業領導品牌，2023年稅後淨利年成長62%達18.53億元，持續領先同業位居專營期貨商第一名，ROE13.53%，更創下歷史新高。5月27日股東會通過2023年每股現金股利5元，創歷史新高紀錄，連續22年配發現金股利，累積已達58.8元，持續與股東分享營運成果。

元大期貨被納入MSCI全球中小型指數成分股，最新權重將在5月31日收盤後生效，MSCI全球中小型指數是全球投資者所使用的重要基準指數之一，不僅代表元大期貨在全球市場中的地位和影響力更上一層樓，亦彰顯公司在過去穩健經營的表現，獲得國際投資者高度認同。

2023年全球持續動盪，地緣政治風險、中美關係持續緊張及美國通膨仍高，牽動全球市場經濟走勢，國際金融市場避險需求反大增，股市連動性上升，全球期權交易量再掀熱潮。元大期貨為台灣期貨商龍頭，國內外期權市占率、保證金及獲利能力等數據皆位居市場第一，以董事會為重要核心與最高治理機構，嚴格檢視內部管控機制，穩健的發展各項業務。今年再度榮獲台灣證券交易所「公司治理評鑑上櫃公司排名前5%」肯定，更是唯一連續十年獲此殊榮之期貨商！元大期貨在以遵法及高度重視風險管理的基礎下，優化內部流程，積極控制風險，持續客戶服務，即時掌握市場趨勢及深耕海內外通路，維持強勁之業務競爭力。

元大期貨未來除持續深耕國內外期權市場，支持期交所各項新商品之外，更會積極落實主管機關各項規定。在力求營運績效的同時亦重視公司治理及風險管理，EPS+ESG永續經營，將理念深植在企業DNA之中。元大期貨今年將以「富築新機，前瞻永續」為經營主軸，在穩健擴展業務的同時，持續投資各項資訊基礎建設，並強化拓展國際營運版圖，提供海內外客戶更多元完整的金融商品與服務。展望未來，元大期貨致力打造專業服務，友善溫暖的企業形象，讓客戶放心、員工開心、股東安心，持續邁向「亞洲地區最值得信賴期貨商」目標。

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