這檔 ETF 5月創新高價天數多

上周五(24日)美股四大指數全數收紅，AI概念股走揚，那斯達克與費半指數雙雙創下歷史新高，加上輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳來台，激勵台股周一(27日)開高走高，終場收在21803.77點，上漲238.43點。53檔台股ETF中，共有33檔ETF創下今年以來的收盤價新高；其中高股息ETF占9檔。若以5月以來收盤價創新高的天數來看，以大華優利高填息30(00918)表現最為突出，股價也一直突破2022年11月中掛牌以來的價格。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，美國經濟成長持續強勁，十年美債殖利率上周上漲1.04%來到4.464%，美股受到半導體與AI相關議題在上周五收紅的表現，顯示布局多元化的重要性。

展望後市，根據外資報告，紅海危機造成的運價上升將可能持續兩季；而AI中長期仍將科技發展主軸，投資人除了持有成長型的產業外，利用高股息ETF分散布局於電子、金融、傳產等高股息企業，透過息收降低資產波動，無論是退休族或是小資族，都是很適合的核心配置。郭修誠表示，透過分批布局投資高股息ETF，並長期持有，在大盤相對創高時是相對合適的策略，別因為擔心追高而錯過布局良機。

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