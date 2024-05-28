玉山盃「台灣甲子園」 後天揮棒

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山金控董事長黃男州（後排左六起）、中華棒協副理事長林華韋、台灣棒球好手吳念庭等貴賓出席玉山盃全國青棒錦標賽記者會。 玉山銀行／提供
玉山金控董事長黃男州（後排左六起）、中華棒協副理事長林華韋、台灣棒球好手吳念庭等貴賓出席玉山盃全國青棒錦標賽記者會。 玉山銀行／提供

被譽為青棒賽事的「台灣甲子園」且為國內青棒最高層級國手選拔賽--「玉山盃全國青棒錦標賽」，將於30日熱血開賽，今年的賽事，由全國各縣市共18支代表隊伍同場競技，在激烈的預賽、複賽的對抗後，將在6月8日於「天母棒球場」舉行冠亞軍賽，競逐台灣NO.1的冠軍頭銜。

今年所遴選出近20名的優秀選手將組成國家代表隊，於9月參加在台灣舉辦的第13屆亞洲青棒錦標賽，前一屆在日本宮崎舉行的賽事，本國僅獲得亞軍，期盼今年可以將冠軍的榮耀留在台灣。

玉山金控（2884）董事長黃男州表示，玉山長期投入與關注台灣青棒發展，已連續18年推動玉山盃青棒系列公益活動，為青棒選手們打造圓夢的舞台，目前在美、日職棒打拚的鄭宗哲、林昱珉、宋家豪、孫易磊等球員，都曾經在玉山盃努力並代表台灣參與國際賽事，所以玉山盃即是每一位台灣青棒選手夢想的起點。

黃男州指出，另一方面，玉山也每年舉辦「打擊守備訓練營」、「運動傷害防護營」以及提供「偏遠地區學校球具補助」等活動，目的都是希望青棒選手可以有更好、更長久的運動生涯與發展；累積到目前已補助40所學校球具，更已有超過3,400位選手參與，期望透過玉山長期不間斷的支持，可以培育出更多優秀的青棒好手，讓台灣棒球更好。

玉山盃決賽將於6月8日在台北市天母棒球場舉行，上午10點進行季軍賽、下午1點進行冠亞軍賽，現場將邀請到台灣棒球好手--吳念庭開球以及北一女樂儀旗隊的賽前表演，同時還有SWITCH、熊本熊行李箱等抽獎機會。此外，玉山銀行也推出「玉山盃預測冠軍」活動，在5月28日到6月6日持玉山信用卡累積刷滿3,000元並成功登錄預測玉山盃冠軍隊伍，最高可獲得150元全家購物金。每一場玉山盃賽事都有線上轉播，也開放現場免費觀賽，邀請大家一同參與，為台灣青棒加油。

天母 玉山 運動傷害

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