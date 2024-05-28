新產：今年市場持續成長

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

新光產險（2850）昨（27）日召開股東會，由董事長吳昕紘主持，會中通過每股配發現金股利4.99元。吳昕紘指出，今年預計在電動車帶動車市銷售力道、內需建設持續推動、旅遊市場的蓬勃發展等因素都將提升保險需求，整體市場維持成長趨勢。

吳昕紘表示，新產在穩健經營的主軸下，面對國際再保市場的緊縮、新興風險增加，積極開發優質通路及研發電動車、充電樁、節能績效等新興保險，並隨時檢視公司風險胃納及商品的費率適足，以提升整體的經營績效，2023年新產簽單保費241億元，成長率7.58%，維持第三大的市場規模，也因優質業務的成長及嚴格的風險控管，整體核保利潤有相當優異的表現，2023年稅後純益達29.14億元，每股純益（EPS）9.22元。

新產總經理何英蘭表示，在投資的部分，因國際主要央行暫停升息，投資市場受到鼓舞，在穩健投資原則下，新產透過投資國內債市及高股息標的以穩定收入；為能掌握市場長期成長的趨勢，以定期投資方式進行股市投資，降低因市場波動帶來投資風險。目前新產投資收益在獲利占比不到三分之一，多數來源都是股息、債息、定存等固定收益商品，主要還是以核保利潤為主。

何英蘭表示，2023年因國際再保費率高漲，企業保險費率均上修，但她直言，再保成本是以倍數成長，但對客戶沒有辦法這樣調漲，因此追不上再保成本上升率。

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