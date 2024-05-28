麥肯錫調查報告 AI 每年為銀行創造600億利潤

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

輝達執行長黃仁勳來台再掀AI熱潮，對於「人形機器人」在金融業的運用，麥肯錫顧問公司董事合夥人譚宏昨（27）日指出，「長了耳朵和眼睛」的人形機器人應用無遠弗屆，可以解決更多更複雜的問題，未來若能完全操作，連「我們這些顧問都可能被取代！」

麥肯錫昨日發布「2024年麥肯錫台灣銀行業生成式AI調查報告」，針對GenAI在台灣銀行業的發展進程及應用範圍，麥肯錫對台灣15家領先銀行、近40位高階主管的調查，GenAI將能顯著降低成本，提升業務收入及客戶體驗，每年為台灣銀行業創造約新台幣360億至600億元的額外利潤。

麥肯錫亞洲資深顧問管國霖歸納三項結論，一，銀行從過去的以銷售為中心，轉變成「以客戶為中心」的時代會更快來到；二，「這是一場必贏之仗」，若不打這場仗，未來就會是平庸的增速，若能成功掌握商機，應可達成15%的利潤；三，金融業需傾注戰略投資資源，這是一場決心與耐心的過程，相關的戰略預算投放需拉高到金控或銀行總公司層級，千萬不要把資源埋藏在現有資源團隊裡。

麥肯錫指出，全球銀行業每年可能因採用GenAI而創造2,000億至3,400億美元的潛在價值，占全球銀行利潤的9%至15%，在台灣，預計每年將為銀行業新增360億至600億元的利潤。

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