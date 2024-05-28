壽險業不動產增值準備金近200億

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

壽險業2023年砸下3,600億元的避險成本「有解」；壽險公會已向金管會遞交「外匯價格準備金」建議案，其中預備用來充實外匯準備金的六項準備金「財源」之一「不動產增值利益準備金」金額首度曝光：壽險龍頭國泰人壽超過百億元受惠最大，新光人壽56億元、排名第二。

據統計，國泰人壽、新光人壽、南山人壽、富邦人壽、台灣人壽、凱基人壽與三商美邦人壽等七大壽險，「不動產增值利益準備金」合計接近200億元。

根據壽險公會版本，預備充實外匯準備金的六項準備金項目，包括：不動產增值利益準備金、重大事故收回準備金、營業損失準備金、公司自願強化提存準備金、長年期保費不足準備金，及其他經金管會核准的項目。

根據各家公司財報，截至2023年底，國泰人壽的不動產增值利益準備金高達110.8億元，居壽險公司之冠；其次則是新光人壽，該項準備金為56.4億元。

第三名是南山人壽，約13.5億元，富邦人壽與台灣人壽分別為6.5億元與0.5億元。凱基人壽無不動產增值利益準備金，三商美邦人壽為1.4億元，合計189.1億元。

壽險業高層強調，業者提案的「外匯價格準備金新制」並非「吃大鍋飯」、一體適用，而是採「個案申請」方式。

「外匯價格準備金」是什麼？簡言之，當新台幣匯率貶值、壽險業有兌換利益時，需提存一筆準備金，以因應當台幣升值、壽險業出現兌換損失時，就可以把這筆準備金，拿出來沖抵，藉此減輕對獲利衝擊。

外匯準備金如同壽險業的大水庫，不會讓壽險業因匯率亂流，讓「獲利暴起暴落」。其次，因為水庫也緩衝了匯損，可減少壽險業為了避險、每年付出高達數百億元的避險費用，第三，當準備金水庫愈厚實，業者不需加大力道避險，避險費用不會吃掉投報率，業者經常性收益可大幅提升。

國泰人壽 壽險業 外匯

延伸閱讀

未依規備查預售案難藏 新北及竹縣房市熱區簽地政合作

本周降雨入庫5千萬噸 水利署三個字形容水情

金管會主委彭金隆：壽險業接軌新制…事緩則圓

立院初審通過不動產估價助理員制度 5資格可任職

相關新聞

解約潮方興未艾 壽險前四月保費淨流出千億

壽險解約潮方興未艾。保發中心最新統計顯示，4月壽險業保費收入持續低於保險給付，單月現金淨流出534億元，已連兩月突破50...

保單解約潮延燒 三個變數

美國聯準會鷹派升息激勵美元雙率雙升，近年來壽險保費收入低於保險給付情況屢見不鮮；展望保費收入前景，國泰人壽執行副總林昭廷...

壽險業不動產增值準備金近200億

壽險業2023年砸下3,600億元的避險成本「有解」；壽險公會已向金管會遞交「外匯價格準備金」建議案，其中預備用來充實外...

買氣熱呼呼 房貸餘額10.3兆衝新高

房市買氣熱呼呼，建商推案仍持續裹足。中央銀行昨（27）日公布，4月房貸餘額攀至10兆3,093億元，續創新高，年增率衝上...

玉山盃「台灣甲子園」 後天揮棒

被譽為青棒賽事的「台灣甲子園」且為國內青棒最高層級國手選拔賽--「玉山盃全國青棒錦標賽」，將於30日熱血開賽，今年的賽事...

合庫要砸47億都更寶通大樓

合庫金控旗下合庫銀行位於忠孝東路四段、捷運國父紀念館站旁的寶通大樓，經過多年努力，終於在2023年7月取得北市府發出的核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。