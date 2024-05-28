保單解約潮延燒 三個變數

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

美國聯準會鷹派升息激勵美元雙率雙升，近年來壽險保費收入低於保險給付情況屢見不鮮；展望保費收入前景，國泰人壽執行副總林昭廷先前在法說會上指出，近期的解約情況比過去要來得和緩，加上公司陸續提高宣告利率、提升壽險商品的投資魅力，預料保費收入前景將轉佳。

壽險高層坦言，保單解約潮是否持續延燒，仍需觀察三大變數，包括美國聯準會降息時程、美債殖利率走勢和新台幣匯率，因聯準會降息會使美元走弱、新台幣匯率相對升值，美債殖利率也可能隨之走低，民眾解約美元保單的意願也會降溫。

壽險業高層指出，雖然保費收入低於給付，但壽險業仍有龐大的投資收入，不致發生流動性危機。舉例而言，今年第1季總保費收入小於總給付約530億元，但加上估逾2,000億元利息收入，壽險業現金流量仍為正數1,593億元。此外，近期新台幣兌美元匯率走勢偏升、重返32.1字頭，也有助降低美元保單解約風潮。

回顧今年3月，壽險保險給付飆高，主要是國內爆出00940、00939等ETF申購熱潮，成為強大「吸金利器」，部分民眾解約定存，或把手中新台幣或美元保單解約，轉投ETF；其次，3月市場預期美聯準會可能延後降息、美債殖利率上漲，部分保戶也解約美元保單，轉投海外債券懷抱。

壽險業 新台幣 美國聯準會

延伸閱讀

00933B半年報酬率高達13％…未降息已賺資本利得！ 專家：不用看聯準會臉色

專家教你保／利變險三大功能 扮經濟後盾

FED要耐心等通膨降溫再降息！網曝「這時間前」都只是打嘴砲

保單強制執行「棺材本都沒了」 金管會提1彈性辦法

相關新聞

解約潮方興未艾 壽險前四月保費淨流出千億

壽險解約潮方興未艾。保發中心最新統計顯示，4月壽險業保費收入持續低於保險給付，單月現金淨流出534億元，已連兩月突破50...

保單解約潮延燒 三個變數

美國聯準會鷹派升息激勵美元雙率雙升，近年來壽險保費收入低於保險給付情況屢見不鮮；展望保費收入前景，國泰人壽執行副總林昭廷...

壽險業不動產增值準備金近200億

壽險業2023年砸下3,600億元的避險成本「有解」；壽險公會已向金管會遞交「外匯價格準備金」建議案，其中預備用來充實外...

買氣熱呼呼 房貸餘額10.3兆衝新高

房市買氣熱呼呼，建商推案仍持續裹足。中央銀行昨（27）日公布，4月房貸餘額攀至10兆3,093億元，續創新高，年增率衝上...

玉山盃「台灣甲子園」 後天揮棒

被譽為青棒賽事的「台灣甲子園」且為國內青棒最高層級國手選拔賽--「玉山盃全國青棒錦標賽」，將於30日熱血開賽，今年的賽事...

合庫要砸47億都更寶通大樓

合庫金控旗下合庫銀行位於忠孝東路四段、捷運國父紀念館站旁的寶通大樓，經過多年努力，終於在2023年7月取得北市府發出的核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。