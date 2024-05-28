保單解約潮延燒 三個變數

美國聯準會鷹派升息激勵美元雙率雙升，近年來壽險保費收入低於保險給付情況屢見不鮮；展望保費收入前景，國泰人壽執行副總林昭廷先前在法說會上指出，近期的解約情況比過去要來得和緩，加上公司陸續提高宣告利率、提升壽險商品的投資魅力，預料保費收入前景將轉佳。

壽險高層坦言，保單解約潮是否持續延燒，仍需觀察三大變數，包括美國聯準會降息時程、美債殖利率走勢和新台幣匯率，因聯準會降息會使美元走弱、新台幣匯率相對升值，美債殖利率也可能隨之走低，民眾解約美元保單的意願也會降溫。

壽險業高層指出，雖然保費收入低於給付，但壽險業仍有龐大的投資收入，不致發生流動性危機。舉例而言，今年第1季總保費收入小於總給付約530億元，但加上估逾2,000億元利息收入，壽險業現金流量仍為正數1,593億元。此外，近期新台幣兌美元匯率走勢偏升、重返32.1字頭，也有助降低美元保單解約風潮。

回顧今年3月，壽險保險給付飆高，主要是國內爆出00940、00939等ETF申購熱潮，成為強大「吸金利器」，部分民眾解約定存，或把手中新台幣或美元保單解約，轉投ETF；其次，3月市場預期美聯準會可能延後降息、美債殖利率上漲，部分保戶也解約美元保單，轉投海外債券懷抱。

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