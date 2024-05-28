解約潮方興未艾 壽險前四月保費淨流出千億

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
壽險解約潮方興未艾。 聯合報系資料照
壽險解約潮方興未艾。 聯合報系資料照

壽險解約潮方興未艾。保發中心最新統計顯示，4月壽險業保費收入持續低於保險給付，單月現金淨流出534億元，已連兩月突破500億元規模；累計今年前四月，壽險保費收入為7,454億元，低於保險給付8,518億元，現金淨流出累計超過千億元、高達1,064億元。

保發中心資料顯示，回顧今年前四月，僅今年1月，保費收入大於保險給付、呈現金淨流入，其餘三個月都是收入低於給付；壽險業主管指出，今年4月仍有解約潮，主要是新台幣匯率貶值，部分民眾持續解約美元保單變現。

壽險保費收入與保險給付概況
壽險保費收入與保險給付概況

以單月來看，今年1月，保費收入扣除給付後，現金呈淨流入92億元，但好景不常，2月就轉為淨流出51億元；到了3月，市場爆發ETF申購熱潮，民眾解約定存、保單轉投ETF，壽險保費現金淨流出擴大至570億元，創七個月來最大。

原以為到了4月，解約情況能明顯緩解，但數據會說話，4月壽險保費仍呈現金淨流出534億元，雖未超過3月的570億元，卻還是突破500億元規模，主要就是受到新台幣匯率貶值的影響。

根據保發中心統計，今年前四月，累計保費收入不到7,500億元，保險給付卻超過8,500億元，收入扣除給付，現金淨流出高達1,064億元、突破千億元大關。

今年4月，保險給付件數484.2萬件，超越3月的465.5萬件，創下今年新高紀錄。

壽險業者指出，受到美國聯準會可能延後降息的影響，美元維持全球最強貨幣地位，統計4月新台幣匯率累計貶值5.52角，貶值幅度為1.7%；今年以來至4月底，新台幣匯率更是重挫1.807元，貶幅高達5.55%。


延伸閱讀

保單解約潮延燒 三個變數

壽險業不動產增值準備金近200億

台幣匯率 壽險業

延伸閱讀

專家教你保／利變險三大功能 扮經濟後盾

富邦金目標價喊80.5元

包租公、股民優先？石崇良：健保補充保費調整已啟動修法

補充保費不採統一調漲3% 健保署已啟動修法

相關新聞

解約潮方興未艾 壽險前四月保費淨流出千億

壽險解約潮方興未艾。保發中心最新統計顯示，4月壽險業保費收入持續低於保險給付，單月現金淨流出534億元，已連兩月突破50...

保單解約潮延燒 三個變數

美國聯準會鷹派升息激勵美元雙率雙升，近年來壽險保費收入低於保險給付情況屢見不鮮；展望保費收入前景，國泰人壽執行副總林昭廷...

壽險業不動產增值準備金近200億

壽險業2023年砸下3,600億元的避險成本「有解」；壽險公會已向金管會遞交「外匯價格準備金」建議案，其中預備用來充實外...

買氣熱呼呼 房貸餘額10.3兆衝新高

房市買氣熱呼呼，建商推案仍持續裹足。中央銀行昨（27）日公布，4月房貸餘額攀至10兆3,093億元，續創新高，年增率衝上...

玉山盃「台灣甲子園」 後天揮棒

被譽為青棒賽事的「台灣甲子園」且為國內青棒最高層級國手選拔賽--「玉山盃全國青棒錦標賽」，將於30日熱血開賽，今年的賽事...

合庫要砸47億都更寶通大樓

合庫金控旗下合庫銀行位於忠孝東路四段、捷運國父紀念館站旁的寶通大樓，經過多年努力，終於在2023年7月取得北市府發出的核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。