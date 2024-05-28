解約潮方興未艾 壽險前四月保費淨流出千億

壽險解約潮方興未艾。保發中心最新統計顯示，4月壽險業保費收入持續低於保險給付，單月現金淨流出534億元，已連兩月突破500億元規模；累計今年前四月，壽險保費收入為7,454億元，低於保險給付8,518億元，現金淨流出累計超過千億元、高達1,064億元。

保發中心資料顯示，回顧今年前四月，僅今年1月，保費收入大於保險給付、呈現金淨流入，其餘三個月都是收入低於給付；壽險業主管指出，今年4月仍有解約潮，主要是新台幣匯率貶值，部分民眾持續解約美元保單變現。

壽險保費收入與保險給付概況

以單月來看，今年1月，保費收入扣除給付後，現金呈淨流入92億元，但好景不常，2月就轉為淨流出51億元；到了3月，市場爆發ETF申購熱潮，民眾解約定存、保單轉投ETF，壽險保費現金淨流出擴大至570億元，創七個月來最大。

原以為到了4月，解約情況能明顯緩解，但數據會說話，4月壽險保費仍呈現金淨流出534億元，雖未超過3月的570億元，卻還是突破500億元規模，主要就是受到新台幣匯率貶值的影響。

根據保發中心統計，今年前四月，累計保費收入不到7,500億元，保險給付卻超過8,500億元，收入扣除給付，現金淨流出高達1,064億元、突破千億元大關。

今年4月，保險給付件數484.2萬件，超越3月的465.5萬件，創下今年新高紀錄。

壽險業者指出，受到美國聯準會可能延後降息的影響，美元維持全球最強貨幣地位，統計4月新台幣匯率累計貶值5.52角，貶值幅度為1.7%；今年以來至4月底，新台幣匯率更是重挫1.807元，貶幅高達5.55%。



延伸閱讀

保單解約潮延燒 三個變數

壽險業不動產增值準備金近200億

商品推薦