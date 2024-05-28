合庫要砸47億都更寶通大樓

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

合庫金控（5880）旗下合庫銀行位於忠孝東路四段、捷運國父紀念館站旁的寶通大樓，經過多年努力，終於在2023年7月取得北市府發出的核准函，而合庫銀行昨（27）日召開董事會，決議通過「寶通大樓都市更新案」預算，該案土地面積共544.5坪，預算總金額47.37億元。

寶通大樓總地坪面積超過500坪，之前包括合庫投信、合庫人壽及合庫國外部都位於寶通大樓，大樓歷史超過50年，921震災時已有傾斜，但都更之路卻一波三折，經過多年努力，才於去年取得核准。

合庫銀行昨日召開董事會，決議寶通大樓都市更新案通過預算，總地坪面積達1,800平方公尺（約544.5坪），每坪價格約870萬元，總金額達47.37億元。據三家不動產估價師聯合事務所估價，該案更新前土地權利價值落在42.11億至44.25億元，更新後可分配權利價值為79.93億至80.92億元。

紀念館 都市更新 都更

延伸閱讀

2殉職勇消入祀兩地忠烈祠 劉世芳：調查大樓消防與預警有無疏失

小吃攤休息沒收水管害8旬翁摔死 老闆判囚還要賠446萬

竹市豪宅惡火釀2消防員殉職 4月排定安檢這原因延後

豪宅火警消防殉職 為何無法阻隔B1竄入濃煙？建商豐邑說話了

相關新聞

買氣熱呼呼 房貸餘額10.3兆衝新高

房市買氣熱呼呼，建商推案仍持續裹足。中央銀行昨（27）日公布，4月房貸餘額攀至10兆3,093億元，續創新高，年增率衝上...

玉山盃「台灣甲子園」 後天揮棒

被譽為青棒賽事的「台灣甲子園」且為國內青棒最高層級國手選拔賽--「玉山盃全國青棒錦標賽」，將於30日熱血開賽，今年的賽事...

合庫要砸47億都更寶通大樓

合庫金控旗下合庫銀行位於忠孝東路四段、捷運國父紀念館站旁的寶通大樓，經過多年努力，終於在2023年7月取得北市府發出的核...

麥肯錫調查報告 AI 每年為銀行創造600億利潤

輝達執行長黃仁勳來台再掀AI熱潮，對於「人形機器人」在金融業的運用，麥肯錫顧問公司董事合夥人譚宏昨（27）日指出，「長了...

新產：今年市場持續成長

新光產險昨（27）日召開股東會，由董事長吳昕紘主持，會中通過每股配發現金股利4.99元。吳昕紘指出，今年預計在電動車帶動...

獨／降匯兌成本新制來了 七大壽險近200億「不動產增值準備金」首曝光

壽險業2023年砸下3,600億元的避險成本「有解」；壽險公會已向金管會遞交「外匯價格準備金」建議案，其中預備用來充實外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。