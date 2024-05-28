買氣熱呼呼 房貸餘額10.3兆衝新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
房市示意圖。 台灣房屋提供
房市示意圖。 台灣房屋提供

房市買氣熱呼呼，建商推案仍持續裹足。中央銀行昨（27）日公布，4月房貸餘額攀至10兆3,093億元，續創新高，年增率衝上9.12%，創近兩年新高；反觀建商推案信心指標—建築融資餘額增至3兆2,772億元，同為新高紀錄，但年增率跌至3.31%，為近七年新低。

央行昨天公布全體國銀房貸與建築貸款餘額，今年4月底，房貸餘額增至10兆3,093億元，為歷史新高，單月暴增890億元，年增率9.12%，創2022年6月以來，近兩年新高。

央行官員解釋，國內外景氣持續回溫，加上台股表現不錯產生財富效果，及新青安房貸政策催出購屋熱潮，使房貸申貸熱度不減。

不過，建商推案信心指標建築貸款年增率仍持續下滑。4月底建築貸款餘額僅增至3兆2,772億元，月增160.64億元，年增率僅3.31%，為2017年8月以來低點。

房市買氣熱滾滾，建商推案信心卻逆勢降溫，央行官員解釋，主要是目前為房市買氣添加柴火的幾項主因均為短期因素，例如新青安房貸，2023年8月上路、為期三年，2026年8月就落幕，建商此時推案，興建施工至少三年，恐趕不上新青安的優惠期限。況且，國內外景氣回溫，以及近期股市飆至歷史高位等利多，也不見得會持續到二、三年後。

建築 財富 餘額

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