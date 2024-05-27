獨／降匯兌成本新制來了 七大壽險近200億「不動產增值準備金」首曝光
壽險業2023年砸下3,600億元的避險成本「有解」；壽險公會已向金管會遞交「外匯價格準備金」建議案，其中預備用來充實外匯準備金的六項準備金「財源」之一「不動產增值利益準備金」金額首度曝光：壽險龍頭國泰人壽超過百億元受惠最大，新光人壽56億元、排名第二。
據統計，國泰人壽、新光人壽、南山人壽、富邦人壽、台灣人壽、凱基人壽與三商美邦人壽等七大壽險，「不動產增值利益準備金」合計接近200億元。
根據壽險公會版本，預備充實外匯準備金的六項準備金項目，包括：不動產增值利益準備金、重大事故收回準備金、營業損失準備金、公司自願強化提存準備金、長年期保費不足準備金，及其他經金管會核准的項目。
根據各家公司財報，截至2023年底，國泰人壽的不動產增值利益準備金高達110.83億元，居壽險公司之冠；其次則是新光人壽，該項準備金為56.47億元。
第三名是南山人壽，約13.54億元，富邦人壽與台灣人壽分別為6.52億元與0.57億元。凱基人壽無不動產增值利益準備金，三商美邦人壽為1.48億元，合計189.41億元。
壽險業高層強調，業者提案的「外匯價格準備金新制」並非「吃大鍋飯」、一體適用，而是採「個案申請」方式。
「外匯價格準備金」是什麼？簡言之，當新台幣匯率貶值、壽險業有兌換利益時，需提存一筆準備金，以因應當台幣升值、壽險業出現兌換損失時，就可以把這筆準備金，拿出來沖抵，藉此減輕對獲利衝擊。
外匯準備金如同壽險業的大水庫，晴天（新台幣匯率貶值）儲糧、雨天（新台幣匯率升值）撐傘，不會讓壽險業因匯率亂流，讓「獲利暴起暴落」，有平穩損益效果。
其次，因為水庫也緩衝了匯損，可減少壽險業為了避險、每年付出高達數百億元的避險費用，第三，當準備金水庫愈厚實，業者不需加大力道避險，避險費用不會吃掉投報率，業者經常性收益可大幅提升。
壽險業2023年全年海外投資就砸了3,600億元避險成本，這筆錢猶如丟水裡，一去不回頭，吞噬了獲利，市場預期2024年恐將逾4,000億元。
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