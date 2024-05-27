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壽險本業連3月「入不敷出」 今年前4月保費現金淨流出破千億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片

壽險解約潮方興未艾。保發中心最新統計顯示，4月壽險業保費收入持續低於保險給付，單月現金淨流出534億元，已連兩月突破500億元規模；累計今年前四月，壽險保費收入為7,454億元，低於保險給付8,518億元，現金淨流出累計超過千億元、高達1,064億元。

保發中心資料顯示，回顧今年前四月，僅今年1月，保費收入大於保險給付、呈現金淨流入，其餘三個月都是收入低於給付；壽險業主管指出，今年4月仍有解約潮，主要是新台幣匯率貶值，部分民眾持續解約美元保單變現。

以單月來看，今年1月，保費收入扣除給付後，現金呈淨流入92億元，但好景不常，2月就轉為淨流出51億元；到了3月，市場爆發ETF申購熱潮，民眾解約定存、保單轉投ETF，壽險保費現金淨流出擴大至570億元，創七個月來最大。

原以為到了4月，解約情況能明顯緩解，但數據會說話，4月壽險保費仍呈現金淨流出534億元，雖未超過3月的570億元，卻還是突破500億元規模，主要就是受到新台幣匯率貶值的影響。

根據保發中心統計，今年前四月，累計保費收入不到7,500億元，保險給付卻超過8,500億元，收入扣除給付，現金淨流出高達1,064億元、突破千億元大關。

今年四月，保險給付件數484.2萬件，超越3月的465.5萬件，創下今年新高紀錄。

壽險業者指出，受到美國聯準會可能延後降息的影響，美元維持全球最強貨幣地位，統計4月新台幣匯率累計貶值5.52角，貶值幅度為1.7%；今年以來，新台幣匯率更是重挫1.807元，貶幅高達5.55%。

儘管新台幣匯率貶值，有助台灣出口產業及海外投資部位龐大的壽險業有豐沛的匯兌利益入袋，卻也讓握有美元保單的民眾解約意願升溫，壽險業保險給付也隨之大增。

保費 台幣匯率 壽險業

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