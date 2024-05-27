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寶通大樓都更啟動！ 合庫銀董事會通過47億預算案

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
合庫金控。圖／合庫金控提供
合庫金控。圖／合庫金控提供

合庫金控（5880）旗下合庫銀行位於忠孝東路四段、捷運國父紀念館站旁的寶通大樓，經過多年努力，終於在2023年7月取得北市府發出的核准函，而合庫銀行27日召開董事會，決議通過「寶通大樓都市更新案」預算，該案土地面積共544.5坪，預算總金額達47.37億元。

寶通大樓總地坪面積超過500坪，之前包括合庫投信、合庫人壽，及合庫國外部都位於寶通大樓，大樓歷史已超過50年，於921震災時，已有傾斜，但都更之路卻一波三折，經過多年努力，才於去年取得都更核准。

合庫銀行27日召開董事會，決議寶通大樓都市更新案通過預算，總地坪面積達1,800㎡（約544.5坪），每坪價格約870萬元，總金額達47.37億元。據3家不動產估價師聯合事務所估價，該案更新前土地權利價值約落在新臺幣42.11億元~44.25億元，更新後可分配權利價值為新臺幣79.93~80.92億元。

據了解，這次寶通大樓都更案，將以A級商辦大樓目標，總樓地板面積約9,000坪，都更完成後的商辦大樓，地上29層，地下5層，且將會取得3種標章，分別為銀級的智慧建築標章、黃金級的綠建築標章、LEED國際黃金級綠建築標章認證。

合庫金 都市更新 都更

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