富邦人壽、富邦產險長年捐助微型保單 獲臺中市府頒感謝狀

用具體行動關懷弱勢、回饋社會！富邦金控（2881）旗下子公司富邦人壽、富邦產險長期攜手富邦慈善基金會，與臺中市政府合作捐助微型保單予弱勢民眾，27日臺中市政府頒贈感謝狀，感謝與肯定兩家公司的用心與付出。為落實公平待客，富邦人壽與富邦產險多年來與全國多個縣市社會局、社福團體合作，捐助微型保單，實踐普惠金融目標，開辦至今累計已捐贈9,500萬元、守護逾18.6萬名經濟弱勢民眾。

微型保險為身心障礙或中低收入者等經濟弱勢民眾提供基本的保險保障，包含因意外傷害所造成的身故及失能保障，其具有保障內容簡單易懂等特色，微型保險的推動，可避免因重大意外對弱勢民眾家庭經濟造成衝擊，富邦人壽、富邦產險希望藉由自身力量，讓更多弱勢民眾擁有基本的風險保障。

富邦人壽總經理陳世岳表示，為履行國民品牌的責任，富邦人壽秉持「以人為本」的服務精神，積極推行「good I.D.E.A.」的公平待客理念，深耕「共融」(Inclusion)、「多元」(Diversity)、「公平」(Equity)、「行動」(Action)，致力於為多元客群提供全方位、零障礙的服務體驗。各項金融服務，也長期從社會關懷角度出發，不僅持續推動微型保險，迄今累計捐贈金額逾7,000萬元，協助全國逾12萬民眾建構保障的防護網，讓保險保障滲入更多經濟弱勢家庭中；同時，透過遍布全台的業務員，努力為地方上的每個家庭、每位民眾提供保險保障建議，致力縮短城鄉保障資源不均的缺口，成為國人堅實的後盾，實踐「正向力量 豐富生命」的品牌精神。

富邦產險總經理賴榮崇表示，為守護弱勢民眾，富邦產險持續推出多元服務，包括長年支持微型保險專案，協助弱勢民眾減緩因意外事故而造成的家庭經濟困境，並與富邦慈善基金會合作，主動捐贈多個社福團體及縣市社會局，協助偏鄉地區及各縣市的中低收入、身心障礙者。

開辦至今，累積捐贈金額已逾2,500萬元，保障超過6.6萬人，而本次透過富邦慈善基金會參與台中市社會局微型保險專案，是以臺中市中低收入戶及身障者為服務對象，希望藉由微型保險的支持，能夠幫助更多弱勢民眾。富邦產險不斷提供更加完善的服務體驗，希望兼顧不同族群的權益，也希望關懷社會弱勢族群，致力回饋社會，透過微型保險提供更多弱勢民眾生活保障。

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