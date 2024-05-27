股匯雙漲 新台幣升7.1分收32.187元

美元指數回落，台股今天開高走高，外資匯入下，出口商月底也有拋匯需求，帶動新台幣今天同步走升，新台幣兌美元今天收盤收在32.187元，升7.1分，台北及元太外匯市場總成交金額為14.785億美元。

美國科技股那斯達克指數24日創收盤新高，激勵台股今天勁揚，AI概念股領漲下，台股大漲238.43點，終場收在21803.77點，改寫收盤新高。三大法人今天同步買超，合計買超124.11億元。

外匯交易員表示，台股大漲，外資匯入下，加上月底出口商也有拋匯需求，帶動新台幣走升；新台幣兌美元今天開盤價為32.23元，最高32.142元、最低32.23元，最後收在32.187元，升7.1分。

外匯交易員指出，美元指數漲多回落，亞洲貨幣今天多數走揚，新台幣後續是否有望挑戰32元大關，還是要看美元走勢與外資動向而定。

根據央行臉書統計，美元指數走貶0.24%，韓元升0.42%，新台幣走升0.22%，新加坡幣升0.12%，日圓升0.09%，人民幣持平。

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