景氣好、台股旺帶動財富效果 房貸餘額年增率近2年新高
央行今天公布，隨景氣走佳加上台股暢旺帶來財富效果，今年4月底房貸餘額攀升至近新台幣10兆3093億元，年增率衝上9.12%，年增幅度為連2個月走升且創2022年6月以來新高。
中央銀行今天公布今年4月消費者貸款及建築貸款餘額統計。
截至今年4月底止，購置住宅貸款餘額達10兆3092.9億元，月增890.38億元，年增率則衝破9%、達9.12%，連2個月走升且創2022年6月以來新高。
另一方面，截至今年4月底止，反映建商信心、有「建商推案風向球」之稱的建築貸款餘額僅增至3兆2772.25億元，月增160.64億元，年增率續收斂至3.31%，已降至2017年8月水準。
央行官員分析，隨景氣走佳，民眾手頭會比較有錢，且台股走勢還不錯、呈現價量齊揚，股市旺會帶來財富效果，推升房市熱度，加上政策面新青安貸款點火，讓房貸餘額成長速度相對有撐。
至於建融和房貸呈現截然相反走勢，央行官員直言，建商著眼的是2、3年後的不動產市場走勢，新青安貸款政策自2023年8月開始，施行3年至2026年7月31日止，有其期限，加上拉長期看景氣會受不確定因素影響，台股亦會上下波動，建商考量較長遠，推案態度就相對審慎。
不僅如此，近年水泥、鋼等原物料成本及人力成本雙雙走高，大幅墊高建商營建成本，也是影響建商借建築貸款意願的因素之一。
金管會近日公布，截至今年4月底止，本國銀行辦理購置住宅貸款餘額達10兆2574億元，年增率衝至9.14%，探24個月新高，國銀辦理建築貸款餘額達3兆6732億元，年增率跌破4%、降至3.57%，已連8個月降溫，並持續改寫至少2017年12月金管會有逐月統計以來新低。
與金管會銀行局對外公布的統計資料相比，央行房貸餘額統計範圍有加計農業金庫，金管會則不包括，建融餘額方面，金管會基於風險控管監理需求，有加計催收款在內，央行統計指標則主要與景氣面連結，因此未納入催收款。
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