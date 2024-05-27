GenAI調查最新報告 麥肯錫：66%銀行業者看好財管業務應用

麥肯錫顧問公司今日發布最新的GenAI調查報告，其中調查結果顯示，有66%的銀行業者高度看好未來對財管業務的應用，另有43%業者看好消金授信業務，法金業務則有40%。

麥肯錫對15家具有代表性的銀行業者作調查，上述的調查選項可複選；至於現行銀行業者已經規畫GenAI運用的面向，財管、中後台、法金、信用卡支付等四大面向，比重分別為55%、52%、41%、31%。

至於為何財富管理被寄予厚望，麥肯錫也對此說明，主要在於GenAI對市場研究、投資諮詢、產品特色、客戶風險及產品偏好這類資訊的整合能力強，銀行若提供專為財富顧問、理專打造的專家諮詢聊天機器人，將可大為提升所有財富顧問的服務時效和專業度。

而對於GenAI擴大在金融業運用之後，對於金融業從業人員工作的取代性，麥肯錫亞洲資深顧問管國霖引述對金融業調查結果指出，有1成5的公司，認為雇用員工數仍會增加，3成會認為持平，這些金融業者認為，從業結構會改變，但總數會持平，亦即簡單營運及客服工作會被取代，但透過賦能性copilot運用，這些人員的轉型及賦能並不困難。

管國霖分析，的確如客服這類的工作會被取代，但他強調：「這並非失業而是職務轉型！」他也指出，隨著copilot的運用擴大，將能更快速、有效率幫助從業人員職務轉型，例如，客服要轉型為理專，以前要2至3年的訓練時間，但未來旁邊坐了一位具有賦能性的copilot，在其訓練之下，可更快速轉型為理專或其他更有產能的銀行從業人員。

管國霖也指出，相較於過去金融業透過AI運用，已作了大量數據累積，過去是分析式AI，「現在是智慧金融時代！」最大不同，在於現在以客戶為中心來經營金融業務的smart finance，可作到更大規模的個人化；他進而指出，「簡單分層分群時代已過去了！」例如，以前銀行業者習慣把廣大的客人，依照年紀、職業等簡單分類方式來經營，但現在面對銀行百萬名以上的客戶，GenAI可以有百萬個面向，用客戶最熟悉的方式溝通，這將使銀行的客戶及業務經營方式出現重大改變。他表示，就如同貝佐斯所言，未來等於2000萬個客戶，就會有2000萬個企業，透過生成式AI以及其賦能，就可以進行完全客製化服務。

麥肯錫資深董事合夥人鍾惠馨也表示，透過生成式AI的賦能訓練：「可以在短時間把小白變成為專業的人！」例如，以前寫報告就很花時間，要找好幾個月的資料，但透過AI，以前是找專家培養，現在則可透過GenAI來訓練。另外，在運用GenAI之後，很多中後台的作業可以再優化的。

管國霖也指出，強化對GenAI應用，這不只是技術的轉型，而是業務的升級，因此，不能用技術部門人員來領軍，而且要有整體變革管理。

麥肯錫這份調查結果也顯示，有高達91%的銀行業者認為，法規的不確定性，是未來應用GenAI的最大挑戰，對此，董事合夥人譚宏也表示，因為銀行是高度監管行業，在數位創新中，業者特別需要明確的規則，因此銀行業者希望監管機關應對速度能更快，法規若無法儘快支持，也會減慢國內業者的速度，360億至600億價值的額外利潤的創造就會被阻礙。

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