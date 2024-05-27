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台灣銀行業生成式AI調查 麥肯錫：GenAI將貢獻金融業360億至600億利潤

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
麥肯錫今日發布最新的GenAI調查報告，資深顧問管國霖強調這是金融業必打之戰。圖／本報資料照片
麥肯錫今日發布最新的GenAI調查報告，資深顧問管國霖強調這是金融業必打之戰。圖／本報資料照片

麥肯錫顧問公司27日發布台灣銀行業生成式AI調查報告，除了提出GenAI（生成式AI）每年將為台灣銀行業創造360億至600億的額外利潤之外，麥肯錫亞洲資深顧問管國霖也在會中歸納三個結論，並強調以客戶為中心的時代將更快來到，且對每家金控、銀行的董總而言，這都是必打之仗，也是「必贏之戰」，「否則只有被別人拿走的份！」

麥肯錫這份報告，是對台灣15家領先銀行、近40位高階主管調查完成，這些銀行加總的淨收入占台灣銀行業總收入約七成，受訪者涵蓋了董事長、總經理、個金與法金的業務負責人、資訊長、策略長等高階主管。報告指出，GenAI將能顯著降低成本，提升業務收入及客戶體驗，每年為台灣銀行業創造約新台幣360至600億元。

管國霖在會中歸納三項結論，包括：1.未來將是「智慧金融」的時代，過去銀行以銷售為中心，未來將轉變為「以客戶為中心」。2.「這是一場必贏之仗」，且必須是核心商業模式的轉型，不能從銷售角度出發，而要從客戶需求出發，成為開放生態的提供者，不要只用科技的方式去看生成式AI。3.需傾注戰略投資資源，這是一場決心與耐心的過程，相關的戰略預算投放，須拉高到金控或銀行總公司層級，千萬不要把資源埋藏在現有資源團隊裡。

麥肯錫的調查結果顯示，全球銀行業每年可能因採用GenAI而創造2000至3400億美元的潛在價值，占全球銀行利潤的9%~15%，在台灣，預計每年將為銀行業新增360至600億元的利潤；此外，銀行已開始嘗試應用但尚未規模化，75%的銀行已經開始應用並採取不同規模的試點，僅不到10%的業者達到規模化應用的狀態。

調查結果也顯示，近半數的受訪銀行已經開始應用並採取不同規模的試點，但僅有不到10%的業者達到規模化應用的狀；此外，近半數的受訪銀行已在2024年明確編列GenAI的專門預算，但僅有30%的領先銀行制定了超過5千萬台幣以上的預算支持基礎設施，人才招聘及相關技術的發展。

AI 台灣銀行 銀行業

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