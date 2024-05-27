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新台幣升7.1分 收32.187元

中央社／ 台北27日電
新台幣示意圖。圖／路透
新台幣示意圖。圖／路透

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.187元，升7.1分，成交金額9.33億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.23元，最高32.142元、最低32.23元。

外匯 新台幣

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