華銀開運金龍系列金幣搶手 續推龍年十全十美銀幣

金價行情持續走升，金幣身價也跟著看俏；華南銀行（2880）每年都會推出生肖系列紀念幣，今年的龍年系列紀念幣特別搶手，開賣後詢問度立即拉升，廣獲喜愛，尤其是福祿壽「開運金龍」系列紀念金幣最為熱賣，數量供不應求，近日再新增代理銷售澳洲柏斯公司2024澳洲政府龍年「十全十美」銀幣套裝，服務熱愛龍年紀念幣的客戶。

華銀表示，自古以來龍就是吉利、祥瑞的代表，尤其生肖龍年對華人更有特殊且深刻的意義，所以民眾於龍年多會蒐集相關的物件用以祈福或紀念，其中又以紀念幣最為搶手。

為滿足客戶送禮或收藏需求，華南銀行每逢年節時期都會推出生肖系列紀念幣，今年象徵尊貴、吉祥與幸運的龍年系列紀念幣，開賣後詢問度立即拉升並獲得廣大群眾喜愛，尤其以福祿壽「開運金龍」系列紀念金幣最為熱賣，數量供不應求，活動截至3月底已超越前一年度銷售數字，創造亮眼的銷售佳績，顯見龍年紀念幣獲群眾熱烈響應。

為回饋廣大忠實客戶，2023年12月起舉辦「2024龍耀滿載紀念幣滿額抽好禮」活動，提供購買澳洲柏斯系列紀念幣客戶抽獎驚喜，獎項包含Gogoro電動機車、Bosch洗碗機、Dyson空氣清淨機、Bose藍芽揚聲器及Medisana體脂計等五項好禮，共計21個中獎名額。

活動結束後在5月24日於華南銀行總行迎賓大廳舉辦抽獎典禮，由副總經理張炳輝抽出最大獎電動機車之得獎者，幸運兒為台中港路分行的陸弘營造有限公司，符合抽獎資格的民眾可至華南銀行官網查詢完整得獎名單。

為服務熱愛龍年紀念幣的客戶，並提供客戶更多紀念幣商品的選擇，華南銀行特別於4月底再新增代理銷售澳洲柏斯公司2024澳洲政府龍年「十全十美」銀幣套裝，提供由9枚彩色銀幣搭配1枚鍍金銀幣組成的10枚1/2盎司銀幣套裝；幣面以形態各異的祥龍翱翔於天際之間為設計，象徵飛龍在天，好運接龍而至，十全十美。

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