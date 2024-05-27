新產股東會／通過股利4.99元 董座吳昕紘估今年產險業正向成長

新光產險（2850）於27日召開2024年度股東會，由董事長吳昕紘主持，會中通過2023年盈餘分配案，每股配發現金股利4.99元。吳昕紘指出，今年預計在電動車帶動車市銷售力道、內需建設持續推動、旅遊市場的蓬勃發展等因素都將提升保險需求，整體市場維持成長趨勢。

新光產險2023年新產總簽單業績達242億元，整體稅後純益29.14億元，每股純益（EPS）9.22元，扣除依法提列的法定盈餘公積與特別盈餘公積後，分派現金股利4.99元。

吳昕紘表示，新光產險在穩健經營的主軸下，面對國際再保市場的緊縮、新興風險增加，積極開發優質通路及研發電動車、充電樁、節能績效等新興保險，並隨時檢視公司風險胃納及商品的費率適足，以提升整體的經營績效，2023年新光產險簽單保費241億元，成長率7.58%，維持第三大的市場規模，並且也因優質業務的成長及嚴格的風險控管，整體核保利潤也有相當優異的表現。今年國際信評機構A.M.Best更將公司評等由「Stable」調升為「Positive」。

新光產險總經理何英蘭表示，在投資的部分，因國際主要央行暫停升息，投資市場受到鼓舞，在穩健投資原則下，新產以安全性、流動性、收益性為主要考量因子，透過投資國內債市及高股息標的以穩定收入；為能掌握市場長期成長的趨勢，以定期投資方式進行股市投資，降低因市場波動帶來投資風險並獲得穩定的收益。目前新產投資收益在獲利占比不到三分之一，多數來源都是股息、債息、定存等固定收益商品，主要還是以核保利潤為主。

何英蘭表示，2023年因國際再保費率高漲，企業保險費率均有上修，但她也直言，如今的再保成本是以倍數在成長，尤其臨分再保回隨時隨著市場改變，但對客戶沒有辦法這樣調漲，因此追不上再保成本上升率。至於0403大地震的商業火險理賠部分，何英蘭說，由於公證公司都還在理算當中，據了解，因為各產險都有安排再保，所以對整個產險業雖有影響，但影響不大。

國內產險公司近年防疫保單再保險共超過300億元仍未獲攤回給付，目前有五家產險公司在台灣對漢諾威再保提告，新產也是其中之一，何英蘭說，目前訴訟正在進行當中，而堅持提起訴訟的原因是公司認為，儘管新產未獲攤回的金額很小，但這是保險原則問題，而她也相信結果對股東對客戶都會有好的發展。

另外，新產在去年超車富邦金成為「金融股王」，日前盤中股價達98.8元，創下歷史新高，對此，何英蘭表示，「股價的變化不是我們能控制的，這是股東對新產的認可，股價是隨著股市的變化會有些影響的，但這不是公司需要考量的，我們只需考慮如何穩定經營、成長，這也是新產一直以來的方式和模式。」

面對2024年市場多變的外在環境，天災與新興風險發生的不確定性，新光產險表示，將以風險控管為核心，以創新服務為動力，持續開發優質通路積極爭取業務，定期審視業務結構平衡，穩定核保利潤，整體經營仍需考量汰差擇優，公司將依市場因素、業務結構、業務品質等因素綜合評估後制定營業方針，銷售量預期將維持穩定。

商品推薦