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台灣銀行業生成式 AI 發展 麥肯錫大解密：每年創造數百億利潤

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
麥肯錫亞洲資深顧問管國霖（Victor Kuan）。 記者陳美君／攝影
麥肯錫亞洲資深顧問管國霖（Victor Kuan）。 記者陳美君／攝影

麥肯錫顧問公司27日發布「2024年麥肯錫台灣銀行業生成式AI調查報告」，針對GenAI在台灣銀行業的發展進程及應用範圍，麥肯錫對台灣15家領先銀行、近40位高階主管的調查，GenAI將能顯著降低成本，提升業務收入及客戶體驗，每年為台灣銀行業創造約新台幣360至600億元的額外利潤。

麥肯錫亞洲資深顧問管國霖（Victor Kuan）會中歸納三項結論，第一個是，銀行從過去的以銷售為中心，轉變成「以客戶為中心」的時代會更快來到；第二是「這是一場必贏之仗」，若不打這場仗，未來就會是平庸的增速，若能成功掌握商機，15%利潤可以達成的；第三是，需傾注戰略投資資源，這是一場決心與耐心的過程，相關的戰略預算投放需拉高到金控或銀行總公司層級，千萬不要把資源埋藏在現有資源團隊裡。

麥肯錫指出，調查結果顯示，全球銀行業每年可能因採用GenAI而創造2,000至3,400億美元的潛在價值，占全球銀行利潤的9%~15%，在台灣，預計每年將為銀行業新增360至600億元的利潤。

該調查也顯示，銀行已開始嘗試應用但尚未規模化，75%的銀行已經開始應用並採取不同規模的試點，僅不到10%的業者達到規模化應用的狀態。近半數的受訪銀行已經開始應用並採取不同規模的試點，但僅有不到一成的業者達到規模化應用的狀態。

另外，近半數的受訪銀行已經在2024年明確編列GenAI的專門預算，但僅有三成的領先銀行制定了超過五千萬台幣以上的預算支持基礎設施，人才招聘及相關技術的發展。

麥肯錫今天發布「2024年麥肯錫台灣銀行業生成式AI調查報告」，2024年透過問卷調查方式，對台灣超過15家商銀的高階主管進行調查，這些銀行具有相當的代表性，其加總的淨收入占台灣銀行業總收入約七成，受訪者涵蓋了董事長、總經理、個金與法金的業務負責人、資訊長、策略長等職位。

AI 銀行業

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