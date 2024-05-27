台股噴增強民眾消費信心 5月 CCI 指數強彈、六指標全走揚

中央大學台經中心27日公布5月消費者信心指數（CCI）總指數為72.2點，月增8.83點，主因台股站上2萬1000點，股市熱絡增強民眾消費信心。六項分項指標中，未來半年投資股票時機指標上漲幅度最多，上升最少為物價水準，購買房地產時機也續呈樂觀。

中央大學台灣經濟發展研究中心調查5月CCI的六項分項指標，包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財，全數走揚。其中「未來半年投資股票時機」指標為59.35點，月增34.7點，上升幅度最多。

進一步觀察其他分項指標表現，上升幅度第二的「未來半年就業機會」為69.66點，月增4.94點；「未來半年家庭經濟狀況」為78.84點，月增4.19點，上升幅度排名第三；「未來半年物價水準」為31.39點，月增2.61點，上升幅度最少。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。另外5月「購買房地產時機」指標為106.27點，月增3.5點。

5月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2024年5月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3060位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

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