國泰、三井雙強搶進中和再推「METRO PARK」國建：工料雙漲、房價難降

國泰建設與三井不動產集團，台日兩大建築龍頭，攜手前進中和，在環狀線中原站、橋和站旁推出新北市指標大案，國泰建設董事長張清櫆27日在「METRO PARK」二期正式公開記者會中表示，中和案在台日建築雙強，加上捷運中原站、橋和站雙捷運旁的地段價值和地標建築，獲消費者人氣、買氣的肯定；中和案一期「META PARK」以及二期「METRO PARK」，兩期基地加起來規模達到5,400坪，在大基地加上大尺度開發規模，不僅一期已完銷，今公開二期規劃28~52坪的質感產品，其中邊間的48、52坪更是做到三面採光，獲消費者肯定。

「META PARK」與「METRO PARK」基地相連，兩期開發總面積達5,400坪，二期「METRO PARK」以SC結構打造31~32層全棟鋼骨建築，兩塊基地總共四座超高樓層建築量體，兩案完工後將是中原站「摩天捷運地標」；負責銷售作業的海悅廣告表示，「METRO PARK」總銷150億元，每坪開價落在80~90萬元，預計2030年首季完工。

國泰建設副總經理林清樑指出，房市在國內經濟成長、「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安貸款）」優惠購屋政策上路，以及半導體投資題材帶動下，最近房市交易表現很熱絡，仔細觀察現在還是以總價市場為導向，小坪數產品是市場上的主流，因為在原物料及工資成本雙漲下，建商基於成本壓力，建案價格很難下跌。

林清樑表示，因少子化、家庭人口數下降，加上房價因素，小坪數在總價相對好入手下，小坪數的需求也比大坪數強勁。國泰向來是以自住產品為主，產品規劃受到消費者青睞，就算是在大環境景氣不佳的時期，依舊可以保持穩健經營的策略方針。

林清樑指出，國泰建設身為建設業的龍頭，又是上市公司，每年維持一定的推案量，一向積極儲備土地庫存，來因應房市景氣變化。今年剛好是國泰建設60周年，將陸續在全國北中南推出七案，總推案金額約600億元左右，其中國泰建設分回約300億元上下。

林清樑表示，未來國泰建設將持續布局精華區土地，除了買斷，也會以都更合建、標售及策略合資等多元開發方式去取得土地，或是參與公辦都更、政府BOT等大型開發案，並陸續增加收益型資產的布局，整合地產集團資源，提升產品服務全面品質，重視永續經營，朝向綜合開發商前進。

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