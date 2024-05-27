新台幣午盤升7.9分 暫收32.179元
台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.179元，升7.9分，成交金額6.1億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.23元，早盤最高32.142 元、最低32.23元。
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