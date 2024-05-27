公平待客滴水不漏 這家公司老董帶隊實查挑毛病

金融業落實公平待客，提升自我要求，全球人壽董事長林文惠偕同董事會成員及高階主管實地訪查台南分公司，一線檢視客戶體驗流程、友善服務設施 ；董事們檢視後提出，包括增加手語及新住民語翻譯的友善服務貼紙與提供反詐騙相關宣導素材供客戶翻閱等優化建議。

林文惠去年9月赴台中分公司訪查，今年5月，再度偕同董事會成員，總經理馬君碩帶領經營團隊高階主管，前往台南分公司檢視友善服務設施及客戶體驗流程，從客戶抵達分公司後所接觸到的服務及硬軟體設施逐一檢視。

首先，友善服務櫃台的部分，強化樂齡與身障者優先服務權、反詐騙宣導並舉辦櫃台人員禮儀課程，讓第一線服務人員提供更貼心的服務。

其次，針對無障礙友善環境，開闢友善坡道、友善廁所與提供輪椅，以協助行動不便者；再者，提供友善小工具，備有老花眼鏡、名片放大鏡給有需要的客戶。

此外，其他友善服務設施，還包括AED急救設備、血壓計以及哺乳室。

董事們於檢視後提出多項優化建議，包括各服務據點除有張貼導盲（聾）犬、肢體輔助犬之友善服務貼紙外，亦應增加「手語、新住民語翻譯」的友善服務貼紙與外國語言指示牌，讓有需求的保戶可清楚辨識。

同時也建議提供反詐騙相關宣導素材供客戶翻閱，強化宣導金融反詐騙等。各項優化建議，將逐一落實在全球人壽各服務據點的硬軟體當中，從方方面面，創造有愛無礙的友善金融環境。