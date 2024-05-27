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兆豐證券助彰化平和國小曲棍球隊赴美參賽 伴11名小將飛躍夢想登國際

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

今年巴黎奧運盛會即將登場的前夕，彰化市平和國小曲棍球小選手們即將先於國際賽場上發光發熱！秉持永續精神，兆豐證券贊助「彰化市平和國小曲棍球隊」赴美參加「2024年美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」之經費，具體支持國內學童運動風氣，為國內體育發展及運動人才培育，盡一份心力。

平和國小曲棍球隊此次赴美共有11位隊員，在平和國小蔡祐仁主任、陳暐碕組長，及兩位教練李騰煬、劉品慧的帶領下，於22日晚間出發前往美國洛杉磯，11名小選手一一揹起厚重的背包，推著裝滿自己球具的行李箱雀躍地來到桃園機場，行囊中亦盛載著滿滿的夢想和來自各界的祝福預備啟程。兆豐證券亦特別派員到機場為小選手們加油打氣，鼓勵他們全力以赴，實現五連霸的夢想。

問到此次出國比賽的心情，小選手們羞澀的臉龐上看得出都難掩興奮之情。領隊的蔡主任和陳組長感性地說，小球員們都很熱愛體育，很多是自小一就加入球隊，平日都是利用早自習及課後時間努力練習，近日更為了代表國家出國比賽，不分平假日集訓，大家都努力爭取更好的表現。

平和國小曲棍球隊成立逾30年，憑藉優異的表現，多次在國內外的賽事中，贏得耀眼的成績。不僅在國內多項全國性曲棍球錦標賽中奪下第一，更頻頻在國際上綻放異彩，在「 美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」中四度斬獲分組冠軍，多次為國爭光。今年，平和國小曲棍球隊因榮獲全國中正盃曲棍球錦標賽國小男子及女子甲組冠軍，因而再次受推薦參賽。

兆豐證券董事長陳佩君表示，此次挹注平和國小曲棍球隊出國參賽的經費，希望能夠陪伴這群優秀的小選手們一同飛躍夢想登上國際舞台，不僅幫助孩子開拓視野及提升自信外，更進一步期盼協助國內的體育發展及培育更多優秀的人才。企業永續發展是兆豐金融集團的願景和策略方向，為持續善盡社會責任，公司投注越來越多的資源回饋社會，實現與社會共榮的目標。

兆豐金 曲棍球 美國

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