大華ETF00918 收盤價屢創掛牌以來新高

大華優利高填息30（00918）5月以來表現強勁，根據CMoney統計至上周五(24日)，有九個交易日收盤價創下掛牌以來新高，上周五再創新高價，收在每單位25.07元。

根據統計，00918過去四次配息均有完成填息，讓配息不是左手換右手，6月即將再次除息，投資人可及早布局，避免擔心追高而錯過布局良機。大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠表示，有鑑於美國初領失業救濟金的人數優於預期，經濟成長持續強勁，美國聯準會(FED)不僅可能會持續維持目前利率水準，甚至還有升息的可能，消息一出，美國公債殖利率走揚，美股出現震盪。相較之下，上周五在航運股的帶領下，台股高股息ETF中，包含大華優利高填息30(00918)與富邦特選高股息30(00900)收盤價均創下今(2024)年以來的新高。

展望後市，郭修誠認為大盤震盪時，分批為長期布局將是最好的策略。除了持有成長型的產業外，利用高股息ETF分散布局於電子、金融、傳產等高股息企業，透過息收降低資產波動，無論是退休族或是小資族，都是很適合的核心配置。

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