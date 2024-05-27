賣方提2條件…併購京城銀 中信金、永豐金搶親

京城銀行併購案近一個月來引發市場矚目，據了解，目前以中信金、永豐金為最可能併購的兩家銀行，已進入出價的最後階段，京城銀方面已再向潛在買家提出安置員工的條件，並表態願意透過大股東在價格上的「讓利」，交換更好的員工安置方案，因此可能採取「兩階段」的收購方式。

所謂兩階段收購，也就是不同階段會有不同應賣價格。消息人士指出，第一階段的收購價格會較低，目前第一大股東蔡天贊家族的股權接近三成，第二大股東戴誠志的股權大約百分之八，合計約四成的股權會在第一階段被收購；至於第二階段收購價格相對較高，目標鎖定京城銀其他小股東。近來京城銀股價隨著併購題材推升，已站上每股六十元以上，上周五收盤價為每股六十三點七元，據了解，根據買賣雙方較趨近的共識，成交價應該會落在每股五十至五十五元之間。

知情人士透露，京城銀行日前告知兩家金控，比起價格，賣方願意在價格上「讓利」，但開出兩大條件，一是希望在員工權益照顧上，包括年資結算等給予更好的條件；此外，也希望妥善處裡京城銀現有的客戶授信部位，不能因為併購導致客戶發生借不到錢等情況。

針對京城銀提出的併購條件，消息人士轉述，兩家金控均表示願意繼續評估，不過，在六月七日京城銀召開股東常會之前定案的變數很大，下半年拍板後再開股東臨時會通過的可能性相對較高。

據悉，目前是京城銀最大股東蔡天贊家族出面主談，一旦拍板，蔡天贊家族和第二大股東、京城銀董事長家族戴誠志會一起賣，不會留下「第二大股東」，兩大股東會同進退。至於金管會新任主委彭金隆對金融圈自發性推出的併購案能成局樂見其成，但同樣重視員工和客戶權益的保障。

外傳中信金出局，但消息人士透露，中信金始終在「場內」，不論是在併購胃納量、出價實力，以及客戶業務的海外拓展等方面，相較其他金控並不遜色；永豐金雖然日前宣布斥資一五四億元收購柬埔寨銀行，但依然能兵分兩路，進行對京城銀的併購談判。

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