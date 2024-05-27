數位存戶高利專案 走向限時限量

國人在銀行開立數位存款帳戶漸趨飽和，銀行用高利爭搶新客戶的做法漸趨保守，存戶能得到的好康日益縮水，數位存戶高利專案走向「限時限量」。據調查，目前僅聯邦、王道、新光及樂天等四家銀行，對從未在該行開過數存戶的「新客戶」仍祭出年息逾百分之六的高利方案，是一般數存戶平均年息百分之二的三倍，但享有高利的時間愈來愈短。

金管會統計，今年三月底國人開立數位存款帳戶達二一一六點一萬戶，季增四八四萬戶或百分之七點五，季增幅創近一年高點。

金管會初步了解，主因是今年首季台股投資熱、帶動年輕族群開戶，加上部分銀行配合勞動部在春節前做線上紓困貸款，兩大因素推升數存開戶數。

但銀行圈指出，首季通常是投資旺季，往年首季的季增幅均呈雙位數成長，今年首季成長率卻掉到百分之七點五的個位數、探史上同期新低，年增率更僅剩百分之廿九點七續破底，高成長動能不再，數存戶市場已進入飽和期。

另一家民營銀行主管坦言，目前僅四家銀行祭逾百分之六高息攬「新戶」，但限開戶後的十四天至四個月，況且還有額度限制，「限時又限量」反映各銀行對數存戶策略，早已從「如何獲客」轉向「如何獲利」。

舉例來說，四月加入高利大戰的樂天商銀，提供新戶上限存十萬元的百分之六年息只有十四天，等於在樂天新開數存戶者，十四天、十萬元存好存滿，僅領到二三○元利息。

聯邦銀New New Bank喊到百分之八是市場最高價，上限存十萬元、僅卅天，還得多填財管風險承受度分析後才能拿到，全存滿額可領約六六○元利息。王道銀新戶優利百分之六點六六、新光銀新戶百分之六點二○五，上限各是十萬元和七萬元，高利時間分別有兩個月和四個月，全存滿額，各拿一一○○元、及一四三○元利息。

除了高利時間縮短，連「年齡」也被限制。如台新Richart和國泰世華銀青年子帳戶，各打出年息百分之三點六八、百分之三點六二五，但台新銀年輕新戶限十九至廿四歲（含），國泰世華銀則限廿五歲（含）以下，顯示要搶年輕新戶。

若非限定的「年輕新戶」，台新Richart給在去年十二月一日後開的新戶，年息降到百分之三點二，比「年輕新戶」少了○點四八個百分點，存滿十萬元上限約少了四八○元利息。

一家民營銀行主管說，以高息招攬到的數存戶，多是「逐高利而居」的遊牧民族，忠誠度低、也較無法做其他理財商品滲透，與其以高利搶新戶，不如深耕、能賺錢才實在。

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