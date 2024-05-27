房市熱 公銀提高房貸成數

房價大漲、房市成交量大增，國銀今年第一季房貸業務爆棚，公股金融圈人士指出，因應住房購屋者的剛性需求增加，加上房價上漲增加購屋族負擔，公股銀行的房貸成數控管也在鬆綁中，以往最高只能借到八成，現在只要年所得、負債比符合一定條件的首購族，總行會放行分行提報的八成五的最高成數申請，換句話說，最高成數拉到八成五的情況日益普及。

金融圈人士說，八成五的房貸最早是從民營銀行開始，如今公股行庫也全面跟進，借款人若符合行庫要求的財務條件，最高成數即可加碼到八成五。

對於房貸戶所得和負債條件的評估，根據各公股行庫的作法，年所得（報稅所得）一般要求七十萬或八十萬元以上，負債比、亦即每月還債（包括房貸還本息）占月所得不能超過百分之六十或七十，此外，若是公務員，或會計師、律師、醫師等三師，也可適用最高八成五的房貸。

另外則是從銀行土建融業務衍生的整批性分戶房貸，大型行庫主管表示，總行若認為地段佳，借款人不見得一定要具備非常好的所得或負債比，也可申請八成五的房貸。

至於所謂「地段佳」，行庫主管說，多家大型行庫目前主要都以從住處走到捷運站的距離來評比。舉例來說，在台北市或新北市中永和、新店、板橋等地，多數行庫總行已開放分行對於步行至捷運站十至十五分鐘以內，即七五○公尺至一公里的建案衍生的整批性分戶房貸，可向總行提報適用八成五的成數。

另外則是雖然並非核心城市，但有捷運可通到台北市，例如新北市蘆洲、汐止、三重、林口、泰山等，鄰近捷運站的地段最高成數一樣能作到八成五。至於其他縣市，像是台中市的七期重劃區，或北屯、西屯一帶，也都有機會申請八成五的房貸。

除了自住戶的剛性需求，高資產大戶的理財型房貸需求量也大增，包括台北富邦、國泰世華等銀行，雖然未承作新青安房貸，但今年第一季房貸業務量都有兩位數成長，其中客戶的置產需求和理財型房貸貢獻度尤大。房貸主管指出，通常理財型房貸利率會比一般房貸利率高，但可隨借隨還，尤其台股很熱，很多有房族透過理財型房貸取得資金、投資股票。

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