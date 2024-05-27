數位存款帳戶市場 進入飽和期…銀行拚獲客轉向拚獲利

根據金管會統計，2024年3月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2,116.1萬戶，季增484萬戶或7.5%，據金管會初步了解，主因是今年首季台股投資熱，帶動年輕族群開戶，及有銀行配合勞動部，在春節前做線上紓困貸款，兩大利多推升數存開戶數所致。

但銀行圈指出，通常首季都是投資旺季，以往年來看，首季的季增幅均呈雙位數成長，但2024年首季成長率卻掉到7.5%個位數，探史上同期新低；以年增來看，更僅剩29.7%續破底，高成長動能不再，數存戶市場已進入飽和期。

另一家民營銀行主管坦言，目前僅四家銀行祭逾6%高息攬「新戶」，但限開戶後的14天~4個月，等於高息期間最短只有14天、最長4個月，還有額度限制，「限時又限量」反映各銀行對數存戶策略，早已從「如何獲客」、轉向「如何獲利」。

金管會表示，年增趨緩有兩大原因，一、部分銀行已減少對數存戶做行銷推廣和優惠活動，導致民眾開戶誘因降低，二、整體數存開戶數也因基期一路墊高，導致成長率下滑。

那麼，金管會還會再開放數存戶業務嗎？金管會表示，因應銀行數位化發展趨勢，金管會持續鼓勵各銀行利用科技結合創新，發展多元線上金融商品服務，在基礎身分驗證機制可行、風險可控兩大前提下，適時規劃其他以數位化辦理的業務項目。

例如純網銀建議開放三人以上企業戶，也可透過線上開戶、實體對保，日前三家純網銀都已申請試辦，銀行公會也正進一步研議其他類型的法人戶也能依此模式做線上開戶。

金管會是從2016年開始統計數位存款帳戶，至今邁入第九年，2022年首季三家純網銀加入混戰，加速數存戶市場邁向飽和。

以2024年3月底統計，台新銀、國泰世華銀、連線銀（Line Bank）、第一銀和永豐銀等前五大數存行，合計1,141萬數存戶、市占54%，較2021年底的65%，已大幅萎縮了11個百分點，顯示前五大數存行已不再著重衝刺新戶，反更在乎獲客後的深度與廣度經營。

台新銀2024年3月底數存戶390.5萬戶居「數存王」不敗，市占降到18.5%，較2021年底市占萎縮了7.8個百分點最多，國泰世華銀238.6萬戶居后，市占11%，這兩年多來也減少了約2.6個百分點。

Line Bank以181萬戶列老三、市占8.6%，因屬後進者，是唯一較兩年多前市占增加者，大增了1.6個百分點，顯示這波純網銀搶進數存戶市場大有斬獲。

第一銀166.8萬戶、首度以2.5萬戶險勝永豐銀，位居第四大，市占穩定維持約近8%，永豐銀164.3萬戶列老五，市占7.8%策略轉向深耕與獲利。

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