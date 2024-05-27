新光金十大股東 不見挪威央行

新光金控（2888）公布最新前十大股東名單，新光醫院、新光三越、新勝、新光實業仍維持前四大股東，與前一年不同的是，挪威央行已掉出十名外，改由「新光人壽保險(股)員工退休基金管理委員」接棒，以12.6萬張持股，排在第十大股東。 而新光金將於6月14日召開股東會，這也是董事改選完後首次股東會，預料「新新併」將成為股東們關注的焦點。

根據新光金最新公布資料顯示，新光金前十大股東第一大仍是新光醫院，持股由去年的59.7萬張降為57萬張，減少2.7萬張，持股占比由3.78%降為3.61%；第二是新光三越持股55.6萬張、占3.52%；第三是新勝持股47.5萬張、占比3.01%；第四是台灣新光實業持股24.1萬張、有1.53%，皆與去年維持相同，其中，新勝及新光實業的代表人都是台新金董事長吳東亮的夫人彭雪芬。

義聯集團創辦人林義守堂弟林高煌為董事長的裕鐵企業，2022年首度躍升新光金第九大股東，2023年繼續加碼成為第八大股東，持股比從1.08%拉高至1.12%，今年持續加碼持股至20萬張，占比達1.27%，一舉躍升為新光金第五大股東，另外，林高煌本身也持股6.1萬張、占比0.39%。

與去年較不同的是，挪威央行去年排名新光金第六大股東，持股18萬張，占比約1.14%，但最新揭露的名單中，已不見它的蹤影。

摩根大通託管梵加德新興市場股票指數基金從去年的第五大下降為第六大，持股由去年的18.4萬張降為18萬張，減少0.47萬張，持股占比由1.17%降為1.14%；第七大是摩根大通託管先進星光基金，持股略降為17.5萬張、占比1.11%，也是新光金近年常見的前十大股東名單。

第八大則是吳東昇為董事長的新光合纖，占比1.09%；第九大為新光人壽創始員工吳家錄的家邦投資，持股維持0.82%；新光人壽保險(股)員工退休基金管理委員以12.6萬張持股、占比0.80%，排進第十大股東。

新光金將於6月14日召開股東會，這也是董事改選完後首次股東會。而新光金4月26日董事會以11比4通過重啟與台新金合併可行性評估，但大股東吳東進陣營董事代表均持保留意見，預料「新新併」將成為股東們關注的焦點。另外，新壽力拚接軌IFRS 17及ICS 2.0，下一步增資、發債等強化體質計畫與方案也備受關注。

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