新青安、公教助攻 臺銀登房貸龍頭

新青安房貸加上公教築巢貸助攻，臺銀房貸餘額在今年1月超車土銀，成為房貸新龍頭。臺銀自去年8月新青安上路以來便急起直追，公股銀高層表示，過往的房貸冠軍是土銀，不過，臺銀承辦公教築巢優利貸業務，再搭配青安房貸下如虎添翼，目前每月青安撥款站穩百億元穩居冠軍，連帶登上房貸龍頭。

本期公教築巢房貸到今年底止，一期三年，9月將招標，多家公股銀會投標。公股銀高層表示，青安房貸自2010年推出，土銀在受理及撥貸長期為冠軍。不過，臺銀自2022年取得公教「築巢優利貸」承作資格後開始急起直追，主因青安貸款額度雖從500萬經兩次調升到現今1,000萬，但對於雙北新屋來說總價多在1,500萬以上，因此額度不夠的部分，公教族群可透過築巢搭配補足，自然多向臺銀承貸。在目前青安占房貸新量能四成之下，可說公教築巢扮演左右青安甚至房貸版圖的關鍵角色。而公教築巢目前利率為2.185％，亦是除了青安之外市場的最低價。

據央行最新公布五大銀行4月新增房貸金額為955億元，創歷年次高紀錄。其中自去年8月新青安上路以來，五大銀行新青安占比持續上漲，迄今已逼近四成。

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