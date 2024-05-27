產險業拚創新 專利突破百件

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

近年產險業積極研發新技術、專利，據初步統計，截至今年4月，富邦產險已取得33項專利、國泰產險28項、新安東京海上產20項、南山產險17項、明台產七項、中信產四項、和泰產一項，合計超過110項專利，未來將透過創新技術，讓投保理賠業務快速、更精準。

富邦產險至今累計共取得33項專利，其中「企業保險智能規劃系統」，協助業務員只需一分鐘輸入客戶基本資料，透過系統運算，就可完成險種風險評估與配對規劃，為客戶量身訂製保障規劃。此外，因應與日俱增的商業火險風險評估需求，推出「風險費率評估系統」，整體提升商業火險查勘核保效率30%。

國泰產累計共取得28項專利，其中「駕駛行為風險評估系統」可應用於評測駕駛人的交通安全觀念以及危險感知能力，不僅是金融保險業界首創，也是國內保險科技應用的里程碑。

南山產目前在車險理賠服務、業務服務、內部作業、商機通報系統等多面向已取得17項保險科技專利。

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