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還沒有數存戶？高利搶新客大戰不玩了..銀行正砍這優惠

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

數存戶趨飽和，各銀行用高利搶新客戶趨保守。據調查，目前僅聯邦銀（2838）、王道銀（2897）、新光銀、及樂天商銀等四家銀行，對從未在該銀行開過數存戶的「新客戶」仍祭年息逾6%，是一般數存戶平均年息2%的三倍，但高息時間卻愈來愈短。

如4月才加入高利混戰的樂天商銀，給新戶上限存10萬元的6%年息只有14天，是目前市場上，高息時間較短者。等於在樂天商銀新開數存戶者，14天、全存滿10萬元，僅230元利息錢。

聯邦銀New New Bank喊到8%是市場最高價，上限存10萬元、僅30天，還得多填財管風險承受度分析後才能拿到，全存滿額，拿約660元利息。

王道銀新戶優惠6.66%，新光銀新戶6.205%，上限各是10萬元和7萬元，高息時間則各有兩個月和四個月，全存滿額，各拿1100元、及1430元利息。

新戶享高息時間縮短，連「年齡」也被限制，新戶僅限「年輕人」。

如台新Richart和國泰世華銀青年子帳戶，各打出年息3.68%、及3.625%攬新戶，但台新銀年輕新戶是限19~24歲（含）之間，國泰世華銀青年子帳戶是限25歲（含）以下，顯示要搶年輕新戶，熟齡者止步。

若非限定的「年輕新戶」，台新Richart給在2023年12月1日後開的新戶，年息就降到3.2%，比「年輕新戶」少了0.48個百分點，存滿10萬元上限約少了480元利息。

一家民營銀行主管坦言，以高息招攬到的數存戶，多是「逐高利而居」的遊牧民族，忠誠度低、也較無法做其他理財商品滲透，與其以高息搶新戶，不如深耕、能賺錢才實在。

國泰世華 樂天商銀

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