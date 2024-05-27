土銀搶頭香投入碳權市場 可選擇自用或到碳交所交易

金融業跑第一，土地銀行搶先投入碳權市場，提出新版碳權專案（自願減量專案）獲環境部核准，腳步比科技業還要快，成為《氣候變遷因應法》修法後，全國首例通過的碳權專案。

環境部推動新版碳權專案，鼓勵排放源執行減碳，核發經認可的減量額度（俗稱碳權）。也就是說，未來土銀執行碳權專案後，可取得碳權，可選擇自用或是拿到臺灣碳交所交易，成為碳權的供給方。

土銀通過的「土地銀行南港分行高效率冰水主機計畫」，預估十年減少110公噸碳排，數量雖不多，但卻是環境部推動自願減量專案的重大里程碑。

產業界首案自願減量專案

由於科技業很早就投入減碳，外界原先認為會是科技業先提出碳權專案，結果是金融業腳步更快，後續值得觀察。

依規定，自願減量專案可採用的減量措施類型分為「移除」及「減少或避免排放」兩類型。申請者依環境部認可的減量方法撰寫專案計畫書，並判斷採用的減量方法是否須先由查驗機構確證，完成後向環境部申請註冊，通過且執行專案後的減量實績，經查驗機構查證及環境部審查通過後，可取得碳權。

過去在抵換專案（舊版碳權專案）時代，土銀就曾在2022年辦理南港分行空調系統能效提升，採購水冷式變頻冰水主機，替換舊有定頻冰水主機兩台，當時預估可為土銀帶來每年減量3.1噸二氧化碳當量效益。

土銀此次提出的「土地銀行南港分行高效率冰水主機計畫」，在第四次環境部溫室氣體抵換專案及自願減量專案審議會中審查通過，正式成為全國首例自願減量專案註冊。

據了解，土銀申請類別為「減少或避免排放類型」固定型，以一台變頻冰水主機汰換為兩台定頻冰水主機，以較低瓦特數取得更佳的冷房能力，進而降低用電量，減少因供電所產生的碳排，專案計入期為十年，預估溫室氣體總減量110公噸二氧化碳當量。環境部同場審查會議上也決議通過經濟部水利署所提的「東埔蚋溪綠美化場地植樹計畫(2022)自願減量專案」註冊申請，成為公部門首案。

經濟部此案將採用「造林與植林碳匯專案活動」，申請類別為「移除類型」固定型，執行地點為南投縣竹山鎮濁水溪支流東埔蚋溪綠美化場地，面積計2.25公頃，種植光蠟樹、相思樹、楓香樹與樟樹總計5,500株，以移除大氣中的溫室氣體，計入期為30年，預估溫室氣體總移除量605公噸二氧化碳當量。



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