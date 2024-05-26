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產險核保、理賠有一套 數位科技迎新局

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

在科技時代的推進下，產險公司的數位服務更趨多元，包括線上智能客服、網路投保等等，其中在「事後理賠」更是講求快速、準確，一改過去處理保險理賠需耗費大量人力物力的問題，包含富邦、國泰、明台、南山產險等，都在服務或產品面上與數位科技、AI結合，提供更安全便利，且有效率的多元保險服務。

富邦產在核保與理賠流程方面，打造全新型態服務「E指保」、推出臨櫃電子簽名板功能，更於現場事故服務方面推出「現場事故零時差」與「一定安心」服務，即時處理客戶需求。其中，E指保服務，客戶只要透過行動裝置，以行動身分識別(MID)之身分驗證機制，即可完成投保及線上理賠申請，有效降低紙本列印及客戶等待時間，同時也打造AI語音機器人，提供客戶更佳的語音服務體驗。

南山產表示，該公司的網路投保即日起推出乙式、丙式及丙式限額等三種方案的「車體險」與「汽車竊盜損失保險」線上自動核保服務，由系統直接串接關貿網路平台與監理站，自動檢核保車前一年的車險承保內容與車籍資料，節省人工審核等待時間，即可在線上快速完成投保。

國泰產表示，公司首創「智能助理阿發-道路救援服務」，24小時全年無休服務，只要透過手機輸入車牌號碼、行動電話、姓名三項資料，即有專人協助處理。同時可主動進行「車險續保提醒」，為提供客戶最佳的數位服務體驗，還推出「跨越數位鴻溝-友善網頁操作說明」計畫，是國內首家推動共覽技術，以即時解決數位投保操作障礙服務的產險業者。

兆豐產目前包含客戶服務、電子保單發送、補發機制皆已導入數位科技應用，其中智能客服提供保戶24小時線上諮詢及汽車險保障內容；此外，為提供較高安全強度的身份認證機制，以此強化客戶體驗，兆豐保險已於網路投保平台及官網平台推出此FIDO身分驗證機制功能，以取代OTP驗證機制。

中信產險目前數位應用於「簡化客戶填寫投保文件」，例如以往車主在投保車險時，最煩惱的就是要填寫繁複車籍資料，中信產險運用「AI-OCR技術」進行資料判讀，簡化客戶填寫文件的複雜性、提升業務員報價效率，優化客戶投保體驗。

和泰產數位科技及AI技術在產險的應用上包含無紙化的投保流程、遠距服務以及線上24小時客服。並在投保流程方面，透過結合台網MID身分驗證識別服務簡化投保流程並強化客戶身分識別，並加強售後服務，提供客戶線上自主申請保全及理賠服務。

明台產表示，官網智能客服機器人提供多元、全年無休及遠距之客服管道，導入NLU (自然語言理解)、Chatbot (聊天機器人)等AI技術，模擬對話服務，快速回應客戶問題，提升部份客戶之服務體驗及客服效率。

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