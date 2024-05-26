京城銀行併購「雙龍搶珠」 可能採取兩階段收購進行

據指出，近一個月來引金融圈高度矚目的京城銀行併購案，目前以中信金、永豐金為最有可能併購的2家銀行，已進入出價的最後階段，其中，京城銀賣方已再向買方開出安置員工的條件，並且願意透過大股東在價格上的「讓利」，來交換更好的員工安置方案，同時因此可能將採取「二階段」的收購方式。

所謂的兩階段收購，亦即在這二個階段，會有二種不同的應賣價格。據可靠消息人士指出，有可能分成二階段收購，第一階段的收購價格較低，目前第一大股東蔡天贊家族的股權接近3成，第二大股東戴誠志的股權大約8%，亦即，合計約4成的股權會在第一階段被收購，而在第二階段收購時將把價格提高，京城銀其他小股東可參加第二階段的收購，亦即，即使大股東讓利，小股東也不會被虧待；而目前京城銀行的股價隨著併購題材的推升，已站到每股60元以上，上周五收盤價為每股63.7元，據了解，根據目前買賣雙方在價格上較趨近的共識，成交價應該會落在每股50至55元之間。

據知情人士透露，日前京城銀行的賣方已向兩家金控告知，比起價格，賣方願意在價格上面「讓利」，但開出二大條件，一是希望在員工權益照顧上，包括年資結算這些可給予更好的條件，此外京城銀行現有的客戶授信部位，也希望能妥善處理，不能因為京城銀出售，就使客戶發生借不到錢這類問題。

對於京城銀行為客戶及員工所開出的條件，相關消息人士轉述兩家金控均表示願意繼續評估，不過在時間上，在6月7日京城銀行召開股東常會之前定案的變數很大，反而下半年拍板定案之後再召開股東臨時會通過的可能性相對升高。

據悉，目前以京城銀最大股東蔡天贊家族出面主談，一旦拍板定案，蔡天贊家族和第二大股東，也是京城銀董事長家族戴誠志會一起應賣，不會再留下「第二大股東」，兩大股東會同進退。且金管會新任主委彭金隆對於由金融圈自發性推出的併購案能成局，也樂見其成，但同樣重視員工和客戶權益的保障。

先前外界一度傳出中信金出局，但據可靠消息人士透露，中信金始終在「場內」，不論是在併購胃納量，或是出價實力，以及客戶業務的海外拓展等各方面京城銀行大股東所開出的條件，相較於其他金控，中信金並不遜色，而永豐金雖然日前花154億收購柬埔寨銀行，但依然能兵分兩路，進行對京城銀行的併購談判，現在是京城銀併購進入決選的兩大金控。

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