行庫房貸鬆綁 借款人符合兩大條件最高成數可拿8成5

房價大漲和成交量大增，推升國銀在今年第一季房貸業務爆棚，對此公股金融圈人士指出，因應住房購屋者的剛性需求增加，再加上房價直直漲增加購屋族很大的負擔，其實公股銀行的房貸成數控管，也在鬆綁當中，以往普遍最高只能借到8成，但現在只要符合一定的年所得收入，以及所得負債比，總行都會放行分行所提報的8成5的最高成數申請，換言之，最高成數拉到8成5的情況越來越多，不過公股行庫也強調，可以做到成數8成5的房貸戶，都必須要是首購族。

金融圈人士指出，房貸成數拉高至8成5，最早是從民營銀行開始，現在公股行庫也全面跟進，借款人若符合上述所設定的財務條件，最高成數即可由原先的8成，再往上加碼0.5成，變成8成5。

對於收入和負債條件的評估，根據各家大型公股行庫的作法，年所得收入（要用報稅所得）大約要求在70萬或80萬以上，另外，負債比，亦即每月還債（包括房貸還本息）占其月所得的比重，不能超過60%或70%，除此之外，倘若是公務員，或會計師、或律師、醫師等三師，也可適用最高8成5的成數。

還有一種，則是從土建融業務所衍生下來的整批性分戶房貸，大型行庫主管對此指出，總行若認為地段佳，則借款人不見得一定要綁到非常好的所得或負債比的條件，就可適用該8成5的房貸。

至於所謂「地段」的衡量，行庫主管指出，多家大型行庫目前主要都以從住處走到捷運站的距離來評比。舉例來說，在台北市或新北市的中永和、新店、板橋等一線地區，原本成數就能作到8成，現在多數行庫總行，已開放分行對於走到捷運站10至15分鐘時間以內，即750公尺至1公里距離的建案所衍生的整批性分戶房貸，可向總行提報適用8成5的成數。

另一種則是雖然該區並非核心城市，但有捷運可通到台北市，以雙北市為例，像蘆洲、汐止、三重、林口、泰山，都為這類城市，這些城市鄰近捷運站的地段，房貸成數水準一樣可以比照上述一線地區，走路10至15分可達捷運站的房屋，最高成數一樣能作到8成5。至於其他縣市，像是台中市的七期重劃區，或是北屯、西屯一帶，也都可有作到8成5成數的機會。

除了自住戶的剛性需求之外，高資產大戶的理財型房貸需求量也大增，包括富邦金、國泰金旗下的北富銀、國泰世華銀，雖然沒有作到新青安房貸，但上周在法說會上揭露的今年第一季房貸業務量，都有2位數年增率，其中客戶的置產需求和理財型房貸貢獻度尤大。房貸主管指出，通常這些理財型房貸，利率會比一般房貸最低利率的2.185%，再高1碼或2碼，但可隨借隨還，很方便，尤其現在台股很熱，很多有房族，都透過理財型房貸來取得資金、投資股票，比起股票融資利率都要6%或7%，理財型房貸的利率很多連2.5%都不到，便宜得多，因此台股熱潮也增加很多民眾對理財型房貸籌資的依賴。

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