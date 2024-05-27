保險小百科／買登山綜合險 補旅平險缺口
台灣擁有獨特的高山地理環境，吸引許多民眾從事登山活動，若只投保國內旅平險，則未包含登山等戶外活動特定事故之意外事故保障，因此登山民眾可向產險公司投保「登山綜合保險」；包含因登山事故如山崩、失足、失溫中暑、高山症等所導致的死亡、失能及醫療費用給付，降低戶外活動帶來的風險。
登山綜合保險保障該活動期間所發生的危險，承保險種類別包括：登山死亡及失能保險。以及登山醫療保險（實支實付型）：被保險人於契約有效期間內因參加登山活動遭受登山事故，致其身體須經醫院或診所診療者，產險公司給付保險金。
除此之外，要保人於投保前兩項險種後，得選擇加保第三款「登山緊急救援費用保險」，強化防護網。
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