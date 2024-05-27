退休金算盤／慎選金融工具 穩定現金流

經濟日報／ 記者 夏淑賢
專家建議，勞工如果擔心勞保老年年金不夠用，市場上有許多金融工具可選擇，在配置時一定要做好風險控管，才能事半功倍。（本報系資料庫）
專家建議，勞工如果擔心勞保老年年金不夠用，市場上有許多金融工具可選擇，在配置時一定要做好風險控管，才能事半功倍。（本報系資料庫）

退休是每個人都必定會面臨的課題。隨著國人平均餘命的延長，為未來老後有尊嚴的退休生活做好規劃，沒有太早或太晚的問題，重點是現在立刻要開始行動。中租保經建議，慎選金融工具，將退休金放進自己看得懂的規劃、睡得著的工具裡，確保金流穩定與安全才是王道。

中租保經副總經理呂佳勳指出，勞保老年給付是勞工重要退休金來源，據勞保局最新統計，2023年台灣有超過66%退休勞工，勞保老年年金月領不到2萬元，比維持一般生活水準的基本工資還要少；月領4萬元以上的人不到2,000人，而能夠月領5萬元以上的勞保年金王，全台僅有兩人。

因此，呂佳勳表示，要知道以後退休能領多少錢，勞保老年年金請領金額有兩種算法（擇優給付），一式是「平均月投保薪資×年資×0.775%+3,000元」，二式是「平均月投保薪資×年資×1.55%」，金額計算與月投保薪資以及年資息息相關。

由於勞保是政府政策與法令規範的社會保險，民眾若想多累積投保金額、年資，必須符合一定的要件，也有可能因政府法令修改或財政策略調整，會改變請領勞保年金的時間，通常會延後，若民眾想要提早領取，也會依照條件打折給付，若是延後領取，也必須先自己有一筆可負擔生活的預備金，才不會為了勞保年金展延給付還得辛苦幾年。

呂佳勳表示，如果覺得勞保老年年金不夠用，市場上有許多金融工具可以選擇，有投報率高但相對風險也高的投資商品，也有穩定保守的理財工具，都可多方配置。在配置時，一定要考量自己的人生階段與風險承擔的能力，做好風險控管，才能事半功倍。因此慎選金融工具，將退休金放進自己看得懂的規劃、睡得著的工具裡，是最重要的。

以預計想在65歲退休的40歲女性為例，呂佳勳表示，如果每年為自己準備專款專用的退休金，選擇投保新光人壽新福傳家外幣利率變動終身壽險（定期給付型），年繳1萬美元，繳費八年，在繳費首年起，就享有近20萬美元（約台幣640萬，以美元匯率1:32計算）的壽險保障，萬一在繳費期間發生2-6級失能狀況，保費不必再繳，保障持續有效，規避黃金工作期的責任風險；繳費期滿後直到65歲屆齡退休，隨時可選擇整筆解約領回運用，創造安全且又可彈性的現金流，未來用剩的錢，還可留給家人，一舉數得，安心安全，這些功能都是保單機制可貴的地方。

呂佳勳表示，退休需要安心的感覺，保單是契約，在簽約當下，就能明確了解未來預設的退休年紀，確保何時有多少錢領，加上原有的勞保年金與自己的投資部位，雙重保障，規避風險，萬一老後發生失能照護的問題，也不必擔心龐大的醫療費用吃掉自己辛苦累積的退休金。當然退休規劃並非只有保險，但保險的機制確是必備的要件，做好風險控管，確保退休後有穩定且安全的現金流才是王道。

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